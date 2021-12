"Pedir el pasaporte covid en el gimnasio nos parece un poco exagerado"

A Ainara Rincón, coordinadora del gimnasio Twentyfit Bilbao, la noticia de la extensión del pasaporte covid le ha pillado "un poco por sorpresa". "No sabíamos que lo querían poner en tantos sitios", reconoce esta profesional, que considera innecesario exigir el certificado en este tipo de locales. "Pedir el pasaporte covid en un gimnasio, como el nuestro, nos parece un poco exagerado porque no te quitas la mascarilla en ningún momento, se guardan las distancias para hacer deporte, tenemos ventilación constante y productos para la limpieza tanto de las manos como de las máquinas", explica esta responsable.

Rincón cree que el uso del cubrebocas marca la diferencia. "Así como en la hostelería estás sin la mascarilla, en los gimnasios solo te la quitas cuando estás dentro de la ducha. Entonces, nos parece una medida un poco excesiva", reitera.

Rincón se muestra convencida de que la implantación del pase covid mermará su clientela. "Nos va a afectar bastante económicamente a todos los gimnasios. Va a ser determinante para que la gente se venga a apuntar o no", augura, mientras piensa en los usuarios no vacunados. "Para los que ya están apuntados tenemos que pensar alguna medida, cómo hacer esa compensación para que no les afecte", comenta.

"ES UN FASTIDIO PARA LOS NO VACUNADOS"



Pese a todo, para Rincón esta medida tiene también su parte positiva. "Así nos aseguramos de que la gente que venga al gimnasio esté vacunada, pero también es un fastidio para los que no lo están, porque es lícito que la gente se vacune o no. Es una decisión muy personal, cada uno con su vida hace lo que quiere", señala la coordinadora de este negocio, donde no se ha registrado ningún brote. "No sé si hemos tenido una gran suerte o es que hemos sido muy estrictos adoptando las medidas, pero nos hemos librado", apunta.

Con o sin reticencias, los gimnasios tendrán que adherirse a la nueva norma. "En el momento en que la Justicia lo autorice, seremos los primeros que cumpliremos la ley, como hemos hecho hasta ahora con todo los protocolos", afirma. De hecho, ya tienen "instalada una aplicación en las tablets para escanear el código QR y que aparezca si esa persona tiene las vacunas puestas. Para que, cuando nos digan ya, no nos pille por sorpresa".