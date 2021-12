El temporal azota Euskadi y Nafarroa: así está la situación en las carreteras

La lluvia y el viento siguen azotando Euskadi y Nafarroa. Debido al temporal, la pasada noche se produjeron múltiples desprendimientos que están afectando a las carreteras de Euskadi. El 112-Sos Deiak tiene abiertos 209 incidentes de diversa índole en Euskadi y hay 21 cortes de carretera de diversa índole.



El vicelehendakari y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, ha señalado que el episodio de lluvias que afecta a Euskadi "no ha terminado" y ha advertido que los cauces de los ríos están "muy altos".



En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, el consejero ha reconocido que, como consecuencia del temporal, la noche ha sido complicada y el número de incidentes abiertos asciende ya a 250, muchos de los cuales afectan al tráfico.



De este modo, la alerta naranja se mantendrá por lluvia persistente y oleaje en Gipuzkoa hasta las 9 horas de este sábado. Mientras que Araba y Bizkaia estarán en aviso amarillo por lluvias persistentes y oleaje, en el caso de este último territorio, hasta las 9 horas.



Concretamente sigue cortada la Bizkaia 633 en Mallabia (Alto de Trabakua). También está cortada la nacional 634 a la altura de Eibar, Elgoibar, Deba y Mendaro. En estos momentos no hay acceso o salida por carretera al hospital de Mendaro, por lo que se ruega no acudir aunque se tenga cita.





Desbordamientos del Bidasoa, Urumea y Oria

El temporal en Nafarroa

??#RiadaPamplona_ Se suman dos puntos más a las calles que ya estaban cortadas a primera hora



??Cortado el paso por el puente de Oblatas

??Cortada la calle Ochagavía, en la Rochapea pic.twitter.com/xykslzCR1Z — Ayuntamiento de Pamplona (@Pamplona_ayto) December 10, 2021

Asimismo, se han registrado cortes en la AP-68 en Orozko sentido Gasteiz, que ya ha recuperado la normalidad, en la Ap-8 entre Eibar y Elgoibar sentido Irun, en la N-121A, altura Behobia, cortada en ambos sentidos, y en la N-622 altura Vitoria-Gateiz, también cortada en ambos sentidos.Los desbordamientos de los ríosdebido a las intensas precipitaciones de las últimas horas en Gipuzkoa han causado problemas en Irun, Andoain y Hernani, donde se han inundado calles y se han tenido que cortar vías al tráfico. El viento también ha provocado la caída de árboles.En el caso de Irun, el Bidasoamientras que en el barrio de Behobia, zonas como la de Mendipe, han sido las más afectadas. Los bomberos han tenido que achicar agua en varias viviendas y bajos. También ha sufrido las consecuencias de la crecida del río la calle Juan Thalamas Labandibar, a la altura de isla de los faisanes.Las calles Alcaldía de Sacas, Maria Junkal Labandibar, y parte de Zaisa 1 han tenido que ser cerradas al tráfico. En Maria Junkal Labandibar, además, hay algún comercio afectado.En Andoain, el río Oria. El agua ha llegado hasta la cota de la calle Zumea y en la zona de Santakrutz, por lo que se limita el acceso peatonal al entorno. Además, para evitar el desbordamiento del río Leitzaran, el Ayuntamiento trabaja en la retirada de troncos y escombros con grúa y "las próximas horas serán decisivas".Asimismo, en Hernani, la crecida del Urumeaque han obligado al cierre del aparcamiento de Karabelgo y al cierre de vías como Zubipe-Landare, Karabel-Portu, Shangai-Osinaga, el túnel de Florida, el bidegorri de Ibaiondo, o la carretera Ereñotzu-Fagollaga.El Departamento vasco de Seguridad a realizado un llamamiento a los conductores aEn Nafarroa, efectivos de Policía Municipal de Pamplona han procedido este viernes, de forma que la única vía abierta al tráfico para salir de Rochapea es la avenida Gipuzkoa, avenida San Jorge, y avenida Navarra.Así lo han trasladado desde su cuenta de Twitter, en la que recomiendan no salir y no usar el vehículo si no es necesario.Este jueves, el desbordamiento del río Zadorra, en Vitoria-Gasteiz,, en su intersección con la A-1, en sentido Madrid, Irun, Bilbao y Vitoria. También en la capital alavesa se cortaron la A-3302, en la salida de la A-1 hacia Gasteiz y hacia Estarrona, en ambos sentidos.En Bizkaia, una balsa de agua, a la altura del centro comercial Makro. También en este territorio, en el municipio de Mungia, estaba cortada la BI-631, en la salida de Bermeo hacia Sollube. En Gipuzkoa, una desprendimiento obligó a cortar al tráfico la GI-627, en Leintz-Gatzaga.En Gernika, dotaciones de bomberosque había quedado atrapado en una balsa de agua en la carretera BI-635.Además, en otro incidente similar, los bomberosque habían quedado atrapados en su vehículo en una balsa de agua en la carretera A-3602, en Gasteiz. Estas tres personas fueron llevadas al hospital de Txagorritxu al presentar leves síntomas de hipotermia.En Gipuzkoa, la circulación ferroviaria entre Zumarraga y Gabiria, perteneciente a la línea Altsasu-San Sebastián, se interrumpió por un desprendimiento de tierra.Según informó Renfe, también se vio afectado elde la línea C1 de Cercanías y se estableció un plan de transporte alternativo por carretera.La incidencia también afectó, entre otros, al tren Media Distancia 18063 Madrid-San Sebastián que, debido a la obstaculización de vía, realizó el trayecto entre Zumarraga y Donostia por carretera.