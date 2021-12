Los menores de 11 años tendrán su vacuna ya la próxima semana

Osakidetza está desplegando el dispositivo y se encuentra ya preparada para vacunar a los niños de entre cinco y once años a partir del 15 de diciembre comenzando por los mayores de este rango de edad, en concreto más de 22.000 chavales nacidos en 2010. Hay que recordar que Euskadi fue pionera, a finales de julio, en abordar la vacunación de los adolescentes entre 12 y 15 años, pero todavía le quedan unos 143.000 menores entre 5 y 11 años, un colectivo cuya inmunización acaba de recibir luz verde. Se les administrará el inyectable de Pfizer, el único aprobado para ellos, pero el suero se dispensará en viales diferentes a los usados para los adultos y con un intervalo de ocho semanas.



MÁS INFO: Así es la vacuna para niños

Y es que martes mismo la Comisión de Salud Pública acordó ampliar la vacunación contra el covid-19 a este sector de edad, el que en estos momentos de la sexta ola acumula más contagios. Concretamente en Euskadi, la mayor transmisión se da en el rango comprendido entre los 6 y los 12 años, que presenta una tasa de 2.080 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que entre los tres y los seis años es de 1.020.

Tras la reunión del Consejo de Gobierno vasco, la consejera Gotzone Sagardui recordó que se ha anunciado la recepción de 1,3 millones de dosis pediátricas el 13 de diciembre y de 2,4 millones la primera semana de enero, por lo que la inoculación comenzará el 15 diciembre. Pero no hay detalles de los lugares dónde se llevará a cabo si será en colegios, centros de salud o vacunódromos.

En España hay censados unos 3,3 millones de niños de esas edades susceptibles de recibir esta protección. La vacunación de los más pequeños ha sido aprobada para disminuir la carga de la enfermedad en el colectivo infantil y la transmisión en el entorno familiar, en los centros educativos y en la comunidad. La Comisión de Salud Pública destacó la importancia de proteger a estos menores no solo de la enfermedad en su faceta aguda, "sino también ante las posibles afecciones a futuro y frente al síndrome del covid persistente".

No se sabe cuántas llegarán

El Servicio vasco de Salud aún desconoce el protocolo exacto para la administración de estos antídotos. "Osakidetza está en disposición de poder atender esta vacunación con seguridad y rapidez", dejó claro Sagardui, quien explicó que debe conocer primero el número de viales que llegarán a Euskadi, así como cuál será el criterio a seguir con los que se hayan infectado recientemente, para informar al detalle de dónde y cómo se vacunará a estos niños y para comenzar a citarles en los próximos días. "Vacúnate y vacúnate, mejor hoy que mañana, la situación es preocupante, hay que actuar hoy para garantizar el mañana", agregó.

Voces discrepantes

No todas las voces autorizadas han conseguido ponerse de acuerdo sobre la inmunización de los más pequeños. Así, el virólogo y profesor de Microbiología Raúl Ortiz de Lejarazu cree que "de momento extender la vacunación infantil no es una prioridad" y afirma que, aunque los niños "más propensos a tener una patología" por el coronavirus deberían ser vacunados, no es partidario de hacerlo con la totalidad de niños sanos. "Sería la primera vez que vacunáramos a los niños para proteger a gente que no se ha vacunado", apuntó.

En una entrevista en Onda Vasca, el experto recordó que en la vacunación hay que tener en cuenta la relación "riesgo-beneficio" y, en este caso, "de 5 a 10 años la enfermedad prácticamente es banal completamente, por lo que el riesgo no existe prácticamente". En este contexto, afirmó que la vacunación infantil no le parece "una prioridad de momento" si bien precisó que no sostiene que "no se vacune a los niños" porque habrá niños que tendrán que ser vacunados, como los diabéticos, porque tiene afecciones que les pueden hacer "más propensos a tener una patología por covid".

Dos dosis en 8 semanas. A los niños de 5 a 11 años se les vacunará con dos dosis separadas por ocho semanas y no 21 días como ocurre con los adultos por dos motivos. El primero, por una mejor calidad de su protección y también para evitar el parón de las vacaciones escolares.

Ficha técnica de la vacuna. Cada país de la UE puede adaptar la ficha técnica de estos vacunas a los intervalos que considere oportunos y España ha decidido seguir la evidencia científica desarrollada en Reino Unido.