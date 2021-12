El Gobierno vasco sugiere realizarse un test de antígenos para las cenas de Navidad

El Gobierno vasco confía en que los vascos podrán celebrar la Navidad con cierta normalidad. "En una familia con todos vacunados, los de más de 60 con la tercera dosis y probablemente también algunos menores con la vacuna inoculada, con una conveniente ventilación en un lugar cerrado y unas mínimas precauciones, se puede crear un entorno seguro", dijo ayer el portavoz del Ejecutivo de Gasteiz, Bingen Zupiria. Además aseguró que "muchas familias tomarán la decisión de hacerse un test de antígenos y comprobar, antes de esa reunión familiar, que se encuentran en buen estado. "Con estas medidas, podríamos vivir unas navidades diferentes a las del año pasado, no quizá como las de antes, pero sí parecidas", aseveró.

En una entrevista en Radio Euskadi, el consejero de Cultura y Política Lingüística quiso ser "prudente" ante la situación que pueda haber en Euskadi en las fechas navideñas, pero añadió que la gente sabe "lo que debe hacer ahora y probablemente también" en Navidad, que es cumplir con las medidas sanitarias, como llevar mascarilla, mantener las distancias, presentar el certificado de vacunación para ciertos establecimientos y, una vez en su interior, evitar situaciones de riesgo.

nuevas restricciones

Asimismo adelantó que Salud explora nuevas restricciones y el lehendakari ha encargado a este Departamento que realice un análisis de las medidas que se aplican en otros lugares del Estado y en otros países para poder aplicarlas en Euskadi, en caso de que sea necesario, para frenar los contagios por la pandemia. En todo caso, estas posibles restricciones serían sometidas "al dictamen" del Tribunal Superior del País Vasco (TSJPV) antes de su implantación. "En función de ese análisis, de cuáles sean las circunstancias que vivamos, se tomarán decisiones que, en todo caso, se someterán previamente al dictamen de los jueces", insistió.

Resaltó que, en Euskadi, al margen del pasaporte covid, hay más medidas restrictivas obligatorias, "otra cosa es que se cumplan o no". "Las normas están ahí y están para cumplirse, otra cosa es que no se haga". Además, subrayó el "esfuerzo enorme" que se está realizando para hacer frente a esta situación, y recordó que el pasado jueves se hicieron 15.000 test. Por ello, a Zupiria le consta "que no se están escatimando recursos ni humanos ni materiales para hacer frente a esta situación".

análisis

Mejoría

menos ingresos y fallecidos. El Gobierno vasco insiste en que, dado el alto porcentaje de vascos vacunados, "estamos protegidos y, como consecuencia de eso, se están produciendo menos ingresos en hospitales, menos ingresos en UCI y menos fallecimientos que el año pasado".

Próximo LABI

medidas. Sobre la fecha en la que podría celebrarse una nueva reunión del Consejo del LABI, todo dependerá del análisis que se realizará de otras medidas que se están utilizando, "no solo en el Estado español, sino también en otros estados europeos".