La lava avanza sobre el mar y ocupa casi 41 hectáreas desde la orilla

La lava del volcán de La Palma ha seguido avanzando sobre el mar, en especial por la colada 9, situada al sur, que ya ha alcanzado el agua, de modo que el delta lávico generado por la erupción ocupa una superficie de 40,9 hectáreas desde la orilla, según cálculos del Instituto Geológico y Minero de España (IGME).





Imágenes a las 15.30 h canaria en el que se ven las tres entradas de la lava al mar, la última en la playa el Charcón esta mañana/Images at 3.30 pm Canarian time in which the three entrances of the lava to the sea are observed, the last one on the beach of El Charcón this morning pic.twitter.com/CpzTdOUVwU