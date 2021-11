"Nadie ha dicho que sea el final" de la erupción del volcán de La Palma

La detección de "signos positivos" no implican necesariamente que esté más cerca el final de la erupción del volcán de La Palma, matizan desde el Instituto Geográfico Nacional (IGN). "Todavía es pronto para anticipar el fin", señala Ithaiza Domínguez, sismólogo del IGN, quien recalca que tanto el tremor volcánico como la emisión de dióxido de azufre (SO2) "han descendido a valores de mitad de octubre con la erupción de La Palma más estable".





Imágenes de la erupción a las 11.30 (hora canaria) desde Tacande / Images of the eruption at 11.30 (Canarian time) from Tacande pic.twitter.com/rAyF8IiVBh