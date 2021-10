La nube de ceniza sepulta casas a los pies del volcán de La Palma

La nube de dispersión de la ceniza del nuevo volcán de La Palma se estima que está a 4.500 metros de altitud sobre el nivel del mar, ha indicado este domingo el Instituto Geográfico Nacional (IGN).



La actividad eruptiva que se inició el pasado 19 de septiembre en Cumbre Vieja continúa y desde hace 24 horas el Instituto Geográfico Nacional ha localizado 83 terremotos, y el de mayor magnitud se localizó a las 13:39 del sábado, con magnitud 3,5 mbLg y a 13 kilómetros de profundidad.



Se han localizado 4 terremotos a profundidades alrededor de los 30 kilómetros y el resto de los hipocentros del periodo están localizados a menor profundidad, en el entorno de los 12 kilómetros.





Imágenes de la erupción a las 11.15 (hora canaria) desde Tacande. La visibilidad en el día de hoy es muy baja / Footage of the eruption at 11.15 am (Canarian time) from Tacande. The visibility today is very low pic.twitter.com/rw4D7COpjB