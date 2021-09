Sagardui: "Si no hay sorpresas habrá una situación casi de normalidad"

La consejera de Salud del Gobierno vasco, Gotzone Sagardui, afirmó ayer lunes que es "optimista" y que, con los datos actuales de la pandemia en Euskadi se está "cerca de poder vivir de otra manera", aunque advirtió de que "debemos estar atentos".

En este sentido, adelantó, en una entrevista concedida a Euskadi Irratia que la incidencia acumulada del coronavirus en Euskadi subió "un poco" este domingo, tras 62 días consecutivos de bajadas, y consideró que deberemos usar mascarilla "por mucho tiempo". Ante este escenario, Sagardui afirmó que el LABI no tiene previsto reunirse esta semana, a la espera del informe del LABI técnico que revisa a diario la evolución de la pandemia.

"Parece que nos acercamos a estar mejor. La pandemia es mundial, y para darla por terminada no debemos mirar solo a Euskadi, sino en general. Soy optimista porque, con los datos que tenemos ahora en Euskadi, estamos cerca de poder vivir de otra manera en nuestro entorno", reiteró. En todo caso, indicó que la tasa de incidencia acumulada en 14 días sobre 100.000 habitantes subió "un poco" este domingo, tras dos meses de bajadas, por lo que ha advertido de que "debemos estar atentos".

Asimismo, la consejera de Salud destacó que la mascarilla ha sido uno de los instrumento de protección "más importantes" para hacer frente al coronavirus en espacios cerrados, y consideró que "deberemos y deberíamos utilizar la mascarilla por mucho tiempo en escuelas y otras muchas acciones sociales, porque es una de las medidas de protección más útil".

En este sentido, señaló que el curso escolar aún no ha cumplido el primer mes, aunque destacó que "no ha habido grandes incidencias", por lo que, según dijo, "al igual que hacemos en la sociedad, iremos adecuando las medidas" en los centros escolares, acordándolas con el Departamento de Educación.

Por otro lado, Gotzone Sagardui consideró que las aglomeraciones de personas en los botellones que se realizan sobre todo durante los fines de semanas son "un problema de solidaridad" y que "la clave" es "cómo celebramos y qué necesitamos para celebrar", por lo que llamó a realizar "una profunda reflexión" sobre los modos de disfrute.

BOTELLONES



La consejera de Salud reconoció que tanto los jóvenes como el resto de la sociedad han estado durante mucho tiempo "sin ver a los amigos o sin poder hacer las cosas que nos gustan", pero destacó que "hay que entender en qué momento estamos" y que "sabemos qué es lo que no ayuda a parar la pandemia", en referencia a las aglomeraciones en los botellones que "ayudan a que nos contagiemos".

"No entiendo que pasarlo bien tenga que estar unido a esos comportamientos que hemos visto. Hay una falta de respeto hacia el otro, y es muy grave en lo que se refiere a la situación sanitaria. Me preocupa como consejera de Sanidad, pero también como ciudadana, ver las maneras de pasarlo bien que tenemos. No es la mayoría, pero sí muchos, y deberíamos hacer una profunda reflexión al respecto, porque es inadmisible", aseguró.

VACUNACIÓN



Asimismo, recordó que la opción de reabrir los locales de jóvenes "está ahí", y que depende de la evolución de la vacunación en el colectivo de personas de 20 a 29 años, que aún está "muy lejos" del 85% requerido para reabrir dichos locales. Por otro lado, la consejera de Salud destacó que los grandes centros de vacunación han tenido "un enorme valor" para que los resultados de la campaña de vacunación en Euskadi hayan sido "tan positivos", y aseguró que "debemos estar orgullosos".

En este sentido, indicó que, teniendo en cuenta la población que aún falta por vacunarse, dichos centros "ya no son necesarios" y que "podemos hacerlo en nuestros centros de salud". Sagardui aseguró que la sociedad vasca ha respondido "magníficamente" al llamamiento realizado por Osakidetza para vacunarse, y que queda por "mejorar los resultados" entre la población de 20 a 29 años, aunque espera que se conseguirá.

Asimismo, y ante la posibilidad de inocular una tercera dosis, dijo que "tenemos que esperar a ver qué es lo que dicen los expertos al respecto". En este sentido, recordó que en estos momentos se está vacunando con una tercera dosis en Euskadi a mayores que están en residencias, y ha añadido que "habrá que ver qué pasa con los mayores que viven en sus casas". Por otro lado, Gotzone Sagardui afirmó que la atención primaria telefónica en Osakidetza ha sido "muy válida" durante la pandemia, pero que eso no significa que en adelante vaya a ser la única opción, sino que será "una más, como lo era hasta ahora".