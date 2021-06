Solo un pueblo de Euskadi no tiene bar y en 105 no hay entidades financieras

Todos los pueblos de Euskadi menos uno cuentan al menos con un bar o una cafetería pero cuatro de cada diez no tienen ninguna entidad bancaria y uno de cada cuatro no tiene ni comercios de alimentación ni farmacias.

Según el inventario de equipamiento y servicios de 2020 publicado este miércoles por el Instituto Vasco de Estadística (Eustat), en 250 de los 251 municipios vascos hay al menos un establecimiento de hostelería.

Por el contrario, en 105 municipios (el 42 %) no hay ninguna entidad financiera, en 66 pueblos (26,2 %) no hay comercios de alimentación, en 64 (25,4 %) no existen farmacias y 26 localidades (10,3 %) carecen de centro de salud.

BARES Y RESTAURANTES

Los locales hosteleros son los más numerosos de Euskadi ya que hay 7.739 bares y cafeterías, seguidos las peluquerías (5.380), los restaurantes (3.885) y las tiendas de ropa y complementos (2.837).

Estos datos suponen que existen 35,2 cafeterías y bares por cada 10.000 habitantes, registrando Bizkaia la ratio más elevada, 39,6, seguida de Araba con 33,7 y, finalmente, Gipuzkoa con 28,8 establecimientos. En cuanto a las peluquerías, el número de las que existen por 10.000 habitantes, 24,5, es muy similar en los tres territorios: Bizkaia 25,3, Gipuzkoa 25 y Araba, algo por debajo, 20,4 peluquerías por cada 10.000 habitantes.

En el caso de los restaurantes, Gipuzkoa tiene un mayor número en función de su población, 21,6 por encima de la media, situada en 17,7 establecimientos de restauración por 10.000 habitantes; en Álava se contabilizan 16,6 y 15,5 en Bizkaia. Por último, las tiendas de ropa, tienen una distribución también más extendida en Gipuzkoa, 14,9 tiendas por 10.000 residentes. En Bizkaia la ratio es 12,3 y en Araba 10,7.

En total en Euskadi existen 49.426 equipamientos y servicios, de los cuales destacan los 12.884 de hostelería, seguidos de moda y accesorios (9.809) y comercio de alimentación (6.837). Por territorio histórico, Bizkaia concentra el 53% de los equipamientos y servicios, Gipuzkoa el 33,7% y Araba el 13,4%. En los tres territorios se sigue el mismo patrón que en el total de la comunidad y con el mismo orden, en cuanto a los grupos de equipamientos predominantes.