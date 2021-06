Un adolescente italiano se enfrenta a sus padres para poder vacunarse contra el covid

Un adolescente de 17 años residente en Florencia se está enfrentando a sus padres, negacionistas del Sars-Cov-2 y antivacunas para poder recibir la vacuna para el coronavirus. El joven ha pedido ayuda a una asociación de abogados de Toscana para que actúen como mediadores, pero no descarta ir a los tribunales si esto no funciona.

Italia ha autorizado en junio la vacunación de toda persona mayor de 12 años, pero en el caso de los menores de edad, estos deben disponer de una autorización paterna, algo que los padres negacionistas del joven han rechazado.

El adolescente, que por decisión de sus progenitores, nunca ha sido vacunado, está decidido a saltarse la voluntad familiar, y ha dicho que "si es necesario, recurrirá también al presidente de la república".

El joven afirma que la vacuna es su "única arma para volver a vivir", que "es absurdo que no pueda participar en una decisión tan importante". Sus mayores preocupaciones son no poder ver a su novia, no volver a viajar y no poder ir a la discoteca o al cine por culpa de la decisión de sus padres.

El movimiento antivacunas ha cobrado fuerza en Italia, por lo que la justicia ha hecho obligatorias 10 inoculaciones para seguir combatiendo enferemdades como el sarampión o la poliomelitis. Sin embargo, la dosis contra el Covid-19 en Italia solo es obligatoria para médicos y sanitarios. Por ello, a raíz del caso de este adolescente, otros jóvenes de Toscana se han animado a pedir ayuda al estar atravesando la misma situación.