Zupiria llama "a la prudencia" y a mantener las medidas preventivas

El consejero de Cultura y Política Lingüística y portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, ha realizado "nuevamente una llamada a la prudencia" porque según ha dicho, el virus "sigue ahí", y ha solicitado seguir adoptando medidas preventivas, pese a "la buena noticia de que" a partir del sábado "en espacios abiertos se puede prescindir de la mascarilla".

En el marco una rueda de prensa en Bilbao en la que ha dado a conocer los galardonadas con los premios Gure Artea 2021, ha dicho no tener ninguna información sobre los brotes de coronavirus en estudiantes de seis comunidades tras los viajes de estudios a Mallorca, que afecta en Donostia a casi medio centenar de jóvenes.

Sin embargo, ha realizado "nuevamente una llamada a la prudencia", que según ha indicado, "sirve para estas personas jóvenes que puedan estas contagiadas", así como para "todas las personas mayores que aún no han finalizado su proceso de vacunación".

Según ha manifestado, la situación de salud en términos generales es "mucho mejor" de la que se ha estado viviendo "este último año, pero no hay que mirar al mundo para ver cuál es la situación, para ver que la transmisión del virus sigue ahí" y que si no se adoptan medidas y "no andamos con cuidado, todos los que no estamos debidamente protegidos podemos contagiarnos".

Respecto a las mascarillas, Zupiria ha indicado que hay que esperar a que el gobierno español "adopte la decisión y se publique en el BOE" (Boletín Oficial del Estado), porque según ha dicho, "al final eso es lo que va a misa".

Según ha informado "será una ley, o una modificación de ley o un Decreto Ley de obligado cumplimiento", por lo que "a todos nos corresponderá cumplir lo que dicte esa norma".

No obstante, ha asegurado que "otra vez vale" la reflexión realizada sobre los estudiantes y ha recordado que "todavía hay muchas personas" que no están "debidamente protegidas contra el virus, bien porque no han accedido todavía a la vacunación o porque no la han completado".

En este sentido, ha indicado, a modo de ejemplo, que todos los que se encuentran en la década entre 60 y 70 años no "verán culminada su vacunación hasta finales del mes de julio".



"NO OLVIDAR LA SITUACIÓN"

Zupiria ha asegurado que eso "obliga a todos a "no olvidar en que situación nos encontramos, a no olvidar que los contactos sin guardar las debidas distancias o sin usar la mascarilla en lugares no aireados suponen un riesgo especial".

Por ello, ha pedido seguir adoptado medidas preventivas "aunque podamos tener la buena noticia de que en espacios abiertos, cuando estemos con gente que vive con nosotros en una burbuja familiar en el exterior podemos prescindir de la mascarilla".

En ese sentido, ha asegurado que es necesario "tener muy presente" que "vamos al verano, que en el verano la vida social es mucho más intensa y que, por lo tanto, vamos a tener que seguir adoptado medidas".