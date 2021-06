No se descarta una tercera dosis contra nuevas variantes

Logroño – La inmunóloga Carmen Álvarez-Domínguez asegura que las cuatro vacunas disponibles actualmente en España se pueden adaptar muy rápido a las nuevas variantes que puedan surgir, por lo que no descarta que sea necesaria una tercera dosis a lo largo de 2022.

Esta profesora del Máster en Enfermedades Infecciosas de la UNIR puntualiza que la necesidad de esta tercera dosis no se determinará en España hasta que no se tenga a toda la población vacunada. En este sentido, recuerda que, hasta el momento, solo se ha previsto vacunar a los mayores de 18 años, aunque ella considera necesario inmunizar también a menores de esa edad.

Esta experta indica que la inmunidad lograda con los cuatro tipos de vacunas disponibles –Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Janssen– es "duradera", al igual que la que se obtiene tras haber pasado la covid-19. Sin embargo, puede que las vacunas actuales no cubran las infecciones causadas por las variantes que puedan resultar más contagiosas, como la india, y además, augura que podrían surgir nuevas cepas en los próximos meses.

Completar la pauta En cuanto a la administración de la segunda dosis de AstraZeneca para todos los menores de 60 años que están pendientes, explica que en el Reino Unido aún no han inmunizado a la población con la pauta completa, lo que ha causado últimamente un pequeño "repunte" de contagios. "Es muy importante completar la pauta con las dosis de la vacuna", subraya esta inmunóloga, quien reconoce "no entender" que se "relaje" hasta las 16 semanas la administración de la segunda dosis de AstraZeneca. A su juicio, se debería acelerar la vacunación de los profesionales esenciales menores de 60 a los que solo se les ha suministrado una dosis, "o no servirá de mucho haber puesto la primera dosis".

Recalca que solo la primera dosis de AstraZeneca ya proporciona una inmunidad del 70% frente a la covid-19, pero alerta de que en las próximas semanas se abrirán las fronteras al turismo y podrían llegar nuevas variantes, algunas de ellas aún sin identificar.

Respecto a la inmunidad, agrega que la vacuna de la gripe se debe repetir cada invierno, porque apenas llega al 60%, y frente al covid-19 se ha alcanzado hasta el 94%.

En relación a las variantes, hasta la fecha, la más transmisible es la india, pero constata que se ha producido una triple combinación con otras dos, frente a la que las vacunas actuales no protegerían.