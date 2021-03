Una manifestación en Bilbao y una marcha entre Pasaia y Donostia denuncian el racismo y la xenofobia

Una manifestación en Bilbao y una marcha entre Pasaia y Donostia, organizadas con motivo de la celebración del Día Internacional contra el Racismo y la Xenofobia, han denunciado este domingo algunas de las situaciones que, según han señalado, padece la población migrante.



En el caso de la capital vizcaina, la manifestación ha partido desde la Plaza Corazón de María para finalizar frente al Ayuntamiento y, en un ambiente festivo, han participado alrededor de un millar de personas, según han indicado los organizadores.



Entre los abusos que las personas migrantes padecen, han denunciado "la vulneración del derecho a la vivienda digna", por lo que han reclamado "un acceso a la misma sin discriminación y racismo".





Salimos a la calle para denunciar el racismo en la vivienda.

"El racismo me deja sin techo / EtxeBIZITZA denontzat."



Gaur, etxebixitzan ematen den arrazakeria salatzeko kalera irten gara. Hona hemen gure manifestua.

"El racismo me deja sin techo / EtxeBIZITZA denontzat." pic.twitter.com/F6jAFMVKSa — SOS Racismo Bizkaia (@sosracismobiz) March 21, 2021

En esta línea, han acusado a las inmobiliarias y propietarios de pisos de, estableciendo un trato desigual y discriminatorio", y han afirmado que "la especulación inmobiliaria afecta en mayor medida a las personas migrantes o racializadas".Por su parte, en el caso de la movilización de Gipuzkoa, la marcha ha discurrido entre Pasaia y Donostia con el apoyo de 64 colectivos y la asistencia de unas 750 personas, según ha informado SOS Racismo.Bajo el lema '', los participantes han alertado de la situación de indefensión en la que sobreviven las personas migrantes que no cuentan con papeles.Asimismo, han denunciado la situación que viven las personas que están pendientes de asilo, las mujeres trabajadoras sin contrato, las personas que aún no han conseguido el arraigo y no pueden trabajar, o las que están "en situación de calle"."Todas las personas, más allá de cuál sea su situación administrativa, son sujetos de derechos por el hecho de ser personas", han sostenido, para añadir que "es más urgente que nunca un proceso de regularización, en tanto se acaban con las desigualdades consagradas en la Ley de Extranjería".