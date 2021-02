Euskadi dará certificados de vacunación de coronavirus a quien lo solicite

El viceconsejero de Salud, José Luis Quintas, ha explicado que Osakidetza entregará certificados de vacunación de la coronavirus a todos los ciudadanos que lo requieran como ya se hace cuando se solicita que se acredite la inmunización de cualquier otra enfermedad vírica.

Quintas se ha referido al debate abierto sobre la idoneidad o no del denominado pasaporte de vacunación de la covid-19 y ha dejado claro que no se trata de ser "partidarios o no" de esta figura.

A preguntas de los periodistas tras analizar la evolución del coronavirus en Euskadi, el viceconsejero ha asegurado que Osakidetza va a dar certificados de vacunación a todas las personas que lo soliciten y que la inoculación con todos sus detalles quedará registrada en la historia médica de cada ciudadano.

Ha señalado que actuará con este proceso del mismo modo que se hace con la vacuna de cualquier otra enfermedad, pero ha precisado que no van a entregar estos certificados "de oficio y de forma masiva".

VACUNAS PARA VIAJAR

Además, ha advertido de que "de ninguna manera" se va a vacunar de forma anticipada y antes de lo que le correspondería a personas que aleguen que tienen que viajar. "No vamos a incentivar la vacunación por el hecho de viajar", ha dejado claro.

"En algunos países hay cierto porcentaje de población que rechaza la vacuna y (sus gobiernos) han usado este pasaporte como incentivo a la vacuna. Esa no es la política que vamos a llevar aquí. El pasaporte no puede ser un incentivo para adelantar la vacunación", ha insistido.