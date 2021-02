Hosteleros vascos: "Sería un error que el Gobierno vasco decretara el cierre total de la hostelería"

Hector Sánchez, el gerente de la Asociación de Hostelería de Bizkaia ha reiterado que no está probado que la actividad de bares y restaurantes esté relacionada con el aumento de contagios, y ha destacado, en una entrevista en Euskadi Hoy de Onda Vasca, que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha respaldado su posición.

"Los crecimientos de contagios en enero no se puede imputar a la apertura de la hostelería en diciembre. Cada comunidad autónoma ha tomado una postura respecto a la hostelería, y la incidencia entre ellas no ha variado. Los que deciden que cierren los bares son los mismos que decían que no hacía falta mascarilla", ha asegurado Sánchez.

Además, el responsable de los hosteleros de Bizkaia espera que el Gobierno vasco tras el fallo del TSJPV no decrete el cierre total de bares y restaurantes. Según Sánchez, hay que "respetar una resolución judicial aunque sea cautelar. Sería bueno dejar pasar un tiempo".

Por su parte, el catedrático de Derecho Internacional de la UPV/ EHU, Juanjo Álvarez, ha explicado que el TSJPV ha tomado una decisión técnica en base a unos datos proporcionados por una de las partes. No cree que el fallo definitivo del tribunal sobre el cierre de la hostelería vaya a variar respecto a las medidas cautelares decretadas. "Si el tribunal admite como cautelar abrir la hostelería, en unas semanas no van a decir que se equivocaron y que sí procede el cierre", ha dicho Álvarez.