Tampoco habrá Sanfermines en 2021

Ya es definitivo, aunque no oficial, pero no se dará más vueltas al tema. Al menos así lo ha asegurado la presidenta del Gobierno navarro. Este martes 2 de febrero, escalera de San Fermín, María Chivite ha declarado que siente "mucho no dar buenas noticias" pero los Sanfermines de 2021 tampoco se celebrarán. Ha afirmado que "una fiesta internacional como son los Sanfermines, en la que vienen a Navarra millones de personas, no va a ser posible", debido a la situación provocada por el Covid-19.



La referencia de Chivite a los Sanfermines, entre el minuto 36:55 y el 38:22 del vídeo.

La contundente afirmación de la presidenta ha causado sorpresa en el Ayuntamiento de Iruñea, que no ha recibido ninguna confirmación del Gobierno respecto a una decisión definitiva para que no se celebren las fiestas.

Chivite ha afirmado que, "más allá de que podamos cumplir con la expectativa de vacunación de en torno al 40 o 60% de navarros al inicio del verano, no es responsable abrir unas expectativas que no va a ser posible cumplir".

En una jornada de Nueva Economía Fórum, Chivite ha señalado que "es verdad que todos los navarros sentimos los Sanfermines como algo intrínseco a nuestra identidad, pero no es responsable alentar unas esperanzas que sinceramente no van a poder ser. Más allá de que puedan pasar muchas cosas de aquí a julio, difícilmente podrán celebrarse los Sanfermines".

La presidenta ya dijo la semana pasada que no creía que pudieran celebrarse fiestas "multitudinarias" como San Fermín aunque el calendario de vacunación contra la covid-19 se encuentre en julio "muy adelantado". Chivite también comentó que las fiestas en honor a San Fermín, suspendidas en 2020 por la pandemia, trascienden a "lo que tiene que ver con un municipio" porque atraen a "muchísima población extranjera y de otras comunidades autónomas".

El alcalde de Iruñea, Enrique Maya, ya afirmó a finales de 2020, sobre la posibilidad de que haya Sanfermines en 2021, que "tenemos la ilusión de que algo ocurra en San Fermín", pero reconocía que "las cosas no pintan bien" debido a la pandemia. En todo caso, Maya señaló que el Consistorio debe "situarse en la posibilidad" de que haya fiestas en julio.

"Imaginemos que puede haber San Fermín y no estuviéramos preparados, eso no puede ser. Toca preparar. Cuando alguien se presenta a un premio, tiene el discurso preparado, luego no le dan el premio y no lee el discurso. Lo que no puede ser es que te den el premio y no tengas el discurso. Es parecido. Tenemos que estar preparados, y si tenemos la fortuna de poder celebrarlo de alguna forma, que estemos a la altura, pero eso no quiere decir que vaya a haber San Fermín o no", incidió.

Maya afirmó que "las cosas no pintan bien, porque se han suspendido también la Semana Santa y las Fallas, pero son en abril y vamos a ver si de abril a julio se dan las circunstancias para poder disfrutar de alguna forma de los Sanfermines". "¿Qué idea tengo? La verdad es que no tengo ninguna idea de lo que puede ocurrir", indicó.