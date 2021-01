Euskadi no ha llegado al pico de la tercera ola pero el ritmo de contagios de coronavirus es más lento

Euskadi no ha tocado aún techo en esta tercera ola, por lo que el número de infecciones aumentará en los próximos siete días. Según explicó ayer Koldo Cambra, subdirector de Salud Pública, a pesar de que el ritmo de contagios por covid-19 se ha ralentizado ligeramente en las últimas jornadas, no se ha llegado al pico. "La velocidad de crecida de la curva es algo más suave, pero seguimos todavía en una fase de subida. Previsiblemente la incidencia y el número de casos seguirán aumentando en los próximos días", reseñó Cambra. "Habrá que esperar una semana para vislumbrar un cambio de tendencia", sentenció.

Uno de los datos para la esperanza es que el índice básico de reproducción (RO) ha estado estabilizado en torno a 1,2 y ha iniciado "un ligero descenso" hace tres o cuatro días hasta situarse el jueves en 1,10 y ayer, en 1,09.

Con una situación epidemiológica todavía in crescendo, el viceconsejero de Salud, José Luis Quintas, aseguró que Osakidetza está en alerta y no ocultó su preocupación por la "presión" en los hospitales, que además no aflojará en los próximos días dada la tendencia al alza de contagios. Además, la reducción de casos no se trasladará de manera automática a las UCI –ahora ocupadas por 140 enfermos muy graves de covid–, sino que tardarán unos días en notar el alivio.

cepa británica

Esta tercera ola se ha convertido todavía en más explosiva por la amenaza de la variante británica. Salud ha detectado hasta ahora sesenta casos de la cepa británica del coronavirus entre las 5.000 muestras de positivos que han sido secuenciadas en el conjunto de Euskadi, lo que representa el 1,2% del total de pruebas. Es decir, uno de cada cien positivos de covid es portador de esta peligrosa mutación.

Por el momento esta cepa tiene un "impacto bajo" y no es la causante del aumento de casos registrado en las últimas semanas, aunque la previsión es que de ahora en adelante gane influencia de manera progresiva, explicó Cambra, ya que en algunos puntos, en cuatro semanas, ha pasado su prevalencia del 1% al 10%.

Quintas habló asimismo del proceso de vacunación, puntualizando que en Euskadi, en la actualidad, no existe el riesgo de que no se disponga de vacunas para completar el ciclo de todas las personas que lo han iniciado, "aunque se produjera un cierre absoluto de suministro de vacunas". "Eso lo tenemos garantizado. Incluso, aunque el próximo lunes no llegara ninguna ni al siguiente. Todas las personas que han recibido primera dosis de vacuna van a ser revacunadas, y completaran su ciclo", afirmó. Hasta ayer, 45.362 personas habían recibido el antídoto contra el covid en Euskadi y 9.559 completaron su inoculación con la segunda dosis.

Quintas admitió que otra cosa son los ritmos de vacunación de primeras inyecciones. En este sentido, el nuevo viceconsejero de Salud puntualizó que, pese a que "se relaciona el ritmo y la velocidad de vacunación con la capacidad de poner vacunas, esto no es así". "No es un problema de que Osakidetza no tenga organización o recursos suficientes para poner todas las vacunas que lleguen. Es un problema de suministro de dosis, así de claro", manifestó.

Según aseguró Quintas, si se resuelven los problemas de suministro con las vacunas, obviamente se aumentará el ritmo de vacunación.

Brote en Santutxu

En cuanto al foco detectado en un portal del barrio bilbaino de Santutxu, el subdirector de Salud Pública informó de que el cribado a los cien vecinos del portal permitió detectar cinco positivos y que el número total de afectados se eleva a 33, tras someter a los contactos estrechos a pruebas diagnósticas. No está claro el origen del brote, que provocó dos fallecimientos confirmados por el Departamento de Salud, aunque sí se ha determinado que no está implicada la cepa británica.

Finalmente, las autoridades sanitarias aclararon que si se produce una saturación en Osakidetza "existe la posibilidad de trasladar pacientes a la sanidad privada" pero, a día de hoy, no ha habido necesidad de derivar "ni un solo paciente".

Una pandemia al alza

333 camas UCI

el 42%, con covid. La situación empieza a ser insostenible en los hospitales. La última semana ha habido que habilitar 25 nuevas camas de UCI, con lo que el número de plazas en cuidados intensivos es de 333. El 42% de los pacientes en UCI tienen covid.

745 ingresados

en hospitales. El número de ingresos aumenta y alcanza los 745. En las últimas horas han ingresado en planta otros 86 infectados, y ya son 140 los graves que están en UCI.

637,7 casos

20 puntos por encima. La tasa de incidencia empeora. En el conjunto de la CAV subió veinte puntos en un solo día y pasó de 610,8 casos a 633,7. Bizkaia acumula 687.

1.264 positivos

714 en bizkaia. El jueves se realizaron 17.285 test diagnósticos, un nuevo récord. Estas pruebas arrojaron 1.264 nuevos positivos y solo en Bizkaia se confirmaron 714 nuevos contagios.

188 aulas

clausuradas. Euskadi tiene 188 aulas cerradas tras detectarse algún caso de covid-19, 29 más que el día anterior. Además, continúa sin actividad educativa presencial la Eskola Txikia de Aizarna, en Zestoa.

Ante la justicia

Los hosteleros vascos recurren el cierre de bares

Ante el TSJPV. Las tres Asociaciones de Hostelería de Euskadi anunciaron ayer su intención de presentar ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) un recurso contencioso-administrativo contra la decisión del Gobierno vasco que conlleva el cierre de la hostelería en los municipios con alta incidencia de covid.

Zona roja. Han adoptado dicha decisión al considerar que las medidas incluidas en el decreto citado "deberían de haber incorporado una revisión de los criterios de cierre del sector hostelero, en especial en lo referente a la incorporación de municipios a zona roja; al pasar de 500 afectados por 100.000 habitantes, el municipio entra en esta zona y se cierra su hostelería. Para los hosteleros, los negativos resultados de evolución de la pandemia producidos durante diciembre y enero son "consecuencia de las celebraciones familiares de Navidad ".