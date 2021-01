Almeida: "La situación es de extrema gravedad, no salgan de sus casas"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha avisado este sábado a través de su cuenta de Twitter de que la situación provocada por la gran nevada en la capital es "de extrema gravedad", ha pedido a los madrileños que no salgan de sus casas y la ayuda del Ejército.



"La situación es de extrema gravedad. Estoy en contacto directo con todos los servicios de seguridad y emergencia. No salgan de sus casas", ha manifestado el alcalde en un tuit.







#QuedateEnCasa Estamos en situación de emergencia, es peligroso estar en la calle debido al peso de la nieve en árboles, cornisas y el hielo que se está formando. pic.twitter.com/kPL7a14qCT — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) January 9, 2021

AYUDA DEL EJERCITO

En una entrevista en Onda Madrid, ha reconocido que "ha sido una noche muy complicada" y ha advertido de que "en gran parte de la ciudad hay más de", lo que "complica sobremanera la circulación", y ha insistido en que no se salga."Estar en la calle es peligroso en estos momentos en la ciudad de Madrid", ha aseverado Almeida, quien ha pedido a la gente que sea consciente "de que esto no es un juego, de quetanto por los árboles, por el hielo que se está empezando a formar, como por el propio peso que la nieve está ejerciendo sobre las cornisas".La nevada ha alcanzado susegún ha apuntado el alcalde.Almeida ha señalado que la acumulación de nieve es mayor a la que indicaban las previsiones, que era de 20 centímetros, ya que en la mayor parte de la ciudad ha alcanzado loscon picos de 60 centímetros."Más de 20 centímetros de nieve prácticamente hace inmanejable la situación desde el punto de vista de lo que es una gran ciudad", ha afirmado Almeida, para agregar que mientras no deje de nevar se hace "inviable" la movilidad.Según Almeida,, cuando se intentarán abrir los viales principales de la ciudad de Madrid, para restablecer la movilidad mañana."Acabo de llamar a Margarita Robles, a la ministra de Defensa, y le he pedido la ayuda del Ejercito precisamente en esa tarea", ha informado Almeida, quien ha pedido que el Ejército colabore con el Ayuntamiento de Madrid para empezar en cuanto sea posible, a partir del momento que deje de nevar, a despejar las calzadas de la ciudad de Madrid.La ministra ha dicho que va a hacer lo posible por poner efectivos y recursos, según Almeida, quien ha advertido de que con las bajas temperaturas previstas para los próximos días con mínimas de 12 grados bajo ceroy que en cualquier caso el despejar las calzadas y las calles "va a ser un proceso que va a llevar varios días"."Yo entiendo la tentación que supone salir a la calle en estos momentos, ver un Madrid completamente diferente al que estamos acostumbrados, parece ser que es la mayor nevada que ha habido en los últimos 60 años en la ciudad de Madrid, pero en estos momentos es peligroso estar en las calles de Madrid", ha recalcado.