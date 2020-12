Bengoa aconseja cerrar el interior de los bares y no celebrar la Navidad

El ex director del Sistema de Salud de la OMS y ex consejero de Sanidad del Gobierno vasco, Rafael Bengoa, ha opinado que Euskadi debería aplicar medidas más restrictivas como prohibir la actividad de hostelería en interior de los establecimientos, prohibir fumar en terrazas y evitar celebrar la Navidad, "porque el riesgo no merece la pena".

En declaraciones a Radio Euskadi, Bengoa ha considerado que, en función de los datos epidemológicos, "con cifras altas" que no terminan de doblegar, el Gobierno vasco debería "endurecer" las medidas restrictivas adoptadas la semana pasada.

Ha aconsejado "no estar tan obsesionados con salvar las navidades e intentar las grandes fiestas familiares el año que viene cuando ya, poco a poco, se haya vacunado a gran parte de la población".

Así, ha defendido prohibir fumar en las terrazas y cerrar los interiores de los bares, e "imitar más las medidas de Alemania", salvo el cierre de colegios que no se han demostrado como focos de contagios, para evitar que "una Navidad desordenada" traiga la tercera ola en enero.

"Ya con las vacunas a partir de enero, no merece la pena" intentar salvar parte de la actividad económica de la hostelería unas semanas, sino asegurarse de que les llegar las ayudas y entretanto, "asegurar la salud", "sabiendo que cerrando ahora, están salvando vidas", ha reflexionado.

Bengoa ha desaconsejado las pruebas diagnósticas antes de las reuniones familiares, salvo las PCR para personas con síntomas a quienes se las hayan pautado, y ha planteado "comportarse en las cenas familiares como en los bares, con mascarilla salvo el momento de comer" y "rechazar" grandes reuniones con personas mayores o con enfermedades crónicas, porque "el riesgo ahora no merece la pena", ha insistido.

Así, según ha aconsejado, "proyectemos la gran fiesta familiar en verano de 2021 y las uvas en agosto". Ha explicado que en Europa se empezará a vacunar a partir del día de Reyes y que hacia octubre o noviembre ya se habrá logrado la inmunidad de rebaño y por tanto, se podrá volver realmente a la normalidad y dejar las mascarillas.