El 32% de los ingresos en hospitales son por coronavirus

Los últimos datos consolidan la marcha favorable de la pandemia en Euskadi ya que la tasa de incidencia por 100.000 habitantes en los últimos 14 días se situó el pasado domingo en 320,6, una cifra a la que no se bajaba desde el 22 de agosto (319,4). Sin embargo, hay que lamentar la muerte de un niño de menos de diez años con coronavirus. Se trata del primer deceso de un menor en esta franja de edad ya que hasta ahora no se había producido ninguna víctima de menos de 20 años. No obstante no falleció como consecuencia directa del covid ya que, según informó el Departamento de Salud, sufría patologías previas. De hecho, este menor no aparece en la estadística de decesos que facilitó Osakidetza el miércoles. Su muerte se produjo la semana pasada como la de otras 85 personas con coronavirus, aunque Salud rebajó a 62 los decesos. La explicación obedece a que las autoridades sanitarias solo incluyen el número de fallecidos por covid como causa directa.

Con estos datos, la cifra total de fallecidos en la CAV desde el inicio de la epidemia asciende a 1.898, un 3,8%. Es a partir de los 70 años cuando la letalidad del Sars-Cov-2 se dispara. Mueren casi diez de cada cien infectados hasta los 80 años, el 20,7% de los octogenarios y el 28,2% de nonagenarios.

El coordinador para el coronavirus, Ignacio Garitano, destacó ayer también la buena situación hospitalaria ya que los pacientes covid ocupan solo un tercio de las camas. Los buenos datos han propiciado el descenso de hospitalizados en planta, de 331 a 278. De ellos, el miércoles estaban en una cama de Críticos 52 pacientes, cuatro menos. A lo largo de las últimas horas ingresaron, sin embargo, en los hospitales 43 personas, 14 más. En la semana del 14 al 20 de septiembre, se dieron 332 altas y otras 560 personas negativizaron la enfermedad.

Esa misma semana se registraron 3.245 positivos confirmados por PCR, de los cuales 1.492 fueron contagios en Bizkaia, 1.118 en Gipuzkoa y 483 en Araba. Otros 152 eran de personas con residencia habitual fuera de la comunidad. Y aunque los contagios diarios por covid experimentaron el miércoles un ligero ascenso, al llegar a los 518 (113 más), la tasa de positivos sobre el total de pruebas realizadas se sitúa en el 4,7 %, cifra considerada óptima por la OMS.

El índice R0, que indica a cuántas personas puede contagiar un enfermo, también muestra una tendencia positiva ya que se mantiene por debajo de uno, el umbral de riesgo.