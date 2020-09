Clamor por el empoderamiento en el Día de Gorabide más atípico

Las restricciones por la pandemia del coronavirus no han impedido que Gorabide celebrara ayer su 58 aniversario, un día en el que las personas con discapacidad reivindican su espacio en la sociedad. Con la tradicional paraguada convocada de forma virtual a través de las redes sociales, intervenciones de dirigentes institucionales a través de mensajes grabados, mascarillas y sin público, la asociación volvió a reivindicar el empoderamiento de este colectivo para avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa. "El empoderamiento de las personas con discapacidad intelectual se ha ido abriendo camino en nuestro movimiento asociativo, desde el protagonismo que ellas mismas han ido adquiriendo y reivindicando", recordó su presidenta, Susana Gorbeña.









El acto, que comenzó con un minuto de silencio en recuerdo a las víctimas de la pandemia, sirvió también para celebrar el vigésimo aniversario de los grupos de autogestión de la asociación y alinearse con la campaña El poder de las personas, lanzada por la confederación Plena Inclusión para concienciar sobre el derecho que tienen las personas con discapacidad intelectual a participar en cualquier ámbito. Se trata, destacó Gorbeña, de un poder "que les permita participar de forma plena y activa en todas las decisiones importantes que afectan a sus vidas, de tener más y nuevas oportunidades de representarse a sí mismo, de hacer escuchar su voz en primera persona, de decidir, de aportar...". Y es que la participación, recordó, es precisamente uno de los principios de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Una pieza clave para avanzar hacia ese empoderamiento han sido los grupos autogestores de la asociación, que este año cumplen su vigésimo aniversario y de los cuales Federico Gil fue uno de los socios fundadores. "La participación depende de dos cosas: de nuestro propio esfuerzo y de las oportunidades que nos dé nuestro entorno. Queremos que se oigan nuestras voces, prosperar como todas las personas y pensar en nuestra calidad de vida y la de nuestras familias", reivindicó. Han pasado veinte años desde que nueve usuarios de Gorabide formaran estos grupos que se reúnen "para reflexionar sobre nosotros mismos y nuestras situaciones, conocer nuestros derechos y saber ponerlos en práctica adecuadamente, ayudar a que otras personas los conozcan y respeten, aprender a comunicarnos y tomar decisiones por nosotros mismos... Es ir aprendiendo a resolver asuntos por uno mismo y saber reconocer cuándo necesitamos apoyos de otras personas".

A través de un mensaje grabado, al igual que el resto de representantes institucionales que habitualmente participan en el acto y que también lo quisieron hacer en esta ocasión, la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, incidió en la necesidad de "avanzar en la eliminación de barreras, para lograr una sociedad cada vez más justa, equitativa y solidaria, sin dejar a nadie atrás", una misión "difícil pero necesaria" en la que agradeció el papel que está desarrollando la asociación. Por su parte, el diputado de Acción Social, Sergio Murillo, trasladó a los miembros de la asociación un "mensaje especial" en este aniversario. "No entendemos Bizkaia sin vuestra aportación; Bizkaia no estaría completa sin vosotros no participarais de ella. Este camino que habéis recorrido para hacer una Bizkaia mejor es un motivo de alegría y felicitación", se congratuló. Finalmente, el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, se unió a este día "bonito y especial", en el que destacó que "todas las personas somos iguales y necesitamos diferentes apoyos para desarrollar nuestra vida. Pero si algo hemos aprendido es que, con apoyos, las personas con discapacidad intelectual podéis empoderaros y gestionar vuestra vida".

En lugar de la tradicional paraguada que cada año llevan a cabo en Bilbao, Gorabide lanzó ayer un llamamiento en redes sociales, con el hashtag #DíaGorabide2020, para que los ciudadanos se puedan unir, al menos de forma virtual, a la celebración.

