Steilas: "No descartamos más movilizaciones si la respuesta de Educación no es satisfactoria"

La portavoz de Steilas, Ana Pérez, ha asegurado que la intención del decreto de servicios mínimos de departamento de Trabajo y Empleo ha sido "imposibilitar el derecho a la huelga de los trabajadores para que la jornada tuviese la menor visibilidad posible".

La responsable de Educación de ELA, Miren Zubizarreta, ha añadido que llevarán el decreto que marca los servicios mínimos a los tribunales. "Vemos intencionalidad en que el decreto se haya conocido a última hora. El ejecutivo quería evitar que se recurriese la orden . Es una maniobra más del Gobierno vasco para tratar de invisibilizar la movilización".

Pérez ha asegurado que los sindicatos no descartan impulsar más movilizaciones si no hay una respuesta satisfactoria del departamento de Educación. "Hasta que no ha habido una convocatoria de huelga sobre la mesa no se nos ha convocado" ha dicho la representante de Steilas.

Zubizarreta ha dicho que los sindicatos están abiertos al diálogo. "Queremos negociar, pero sobre todo recursos. A no ser que se dote con urgencia de recursos a los centros, los positivos irán en aumento".

El responsable de Educación de CC.OO Euskadi, Pablo García de Vicuña, también ha destacado la voluntad de diálogo. "Durante dos meses largos nuestros emplazamientos han caído en saco roto y a menos de 72 horas para la jornada de huelga no se puede promover un encuentro, que no pasó de ser un acto protocolario cuando se necesita un calendario de negociación".