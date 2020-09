Nekane Balluerka no se presentará a la reelección como rectora de la UPV

La rectora de la UPV/EHU no se presentará a la reelección ya que, como aseguró ayer a DEIA, desde un primer momento tuvo claro que sería rectora de un solo mandato. "Como no asumí el puesto por una ambición personal, no me cuesta tampoco dejarlo", señala en una entrevista que será publicada en su integridad el próximo fin de semana en este periódico.

Nekane Balluerka afronta, no obstante, un inicio de curso muy complicado debido a la pandemia del covid-19, y se compromete a trabajar "al 200%" para garantizar un funcionamiento lo más positivo posible de la institución académica que dirige. "La pandemia es un momento amargo, pero a nivel institución la UPV/EHU pasa por un momento dulce", afirma Balluerka en otro momento de la entrevista.

La UPV/EHU acoge esta semana la llegada de 8.459 nuevos alumnos que se han matriculado en los 103 grados ofertados. A falta de completar los dos últimos plazos de matrícula de grado los días 11 y 17 de septiembre, estos ocho mil estudiantes de primer curso se suman a los del resto de cursos; en total, más de 34.000 alumnos de grado en todos los campus de la universidad pública vasca.