Sanidad contempla diciembre para las primeras vacunaciones en España

bilbao – El ministro de Sanidad, Salvador Illa, descarta volver al confinamiento total porque "nada hace pensar que España vuelva a una situación como la de marzo", ya que hay un incremento de casos que hay que controlar "pero que hoy por hoy no amenaza el sistema sanitario".

También, se muestra optimista en cuanto al suministro de la vacuna del covid y augura: "Si tuviera que hacer un pronóstico hoy, con los datos de los que dispongo, diría que en diciembre podríamos empezar a vacunar a los colectivos que más lo necesitan". "No estamos como en marzo", insiste el ministro, que explica que "más de la mitad de los casos detectados son asintomáticos, la media de edad es mucho más baja (en torno a 40 años), casos más leves, la presión hospitalaria ronda el 5% y, afortunadamente, el número de fallecimientos es muy distinto al de marzo y abril". En una entrevista ayer en La Vanguardia, Illa atribuía este incremento de contagios de covid "a la movilidad desde el fin del estado de alarma y al sistema de detección precoz que es mucho mejor que el de hace unas semanas".

Tras admitir que está "preocupado" y lo estará hasta que no se encuentre "cómo vencer esta pandemia", Illa exige "un cambio de actitud por parte de todos" y no bajar la guardia: "No podremos volver a vivir como antes en meses, en el mejor de los casos".

Por otra parte, el alza continua de contagios en agosto condicionará la última semana de preparativos del inicio del curso escolar y universitario, del que hoy darán cuenta en el Congreso y la Conferencia General de Política Universitaria los ministros de Educación y Universidades, Isabel Celaá y Manuel Castells, respectivamente.

Gobierno, comunidades y sistema universitario deberán ultimar los detalles del regreso a la actividad académica en un escenario de repunte de casos como el que cerrará agosto. Como ejemplo, los 1.527 contagios diarios notificados ayer en Catalunya equivalen a los 1.500 del 31 de julio en el conjunto de las autonomías.

El regreso a las aulas de septiembre y la necesidad de organizar un inicio de curso con garantías higiénico-sanitarias llevará hoy Celaá al Congreso, donde la ministra comparecerá para explicar los acuerdos adoptados la semana pasada con el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas.

mascarillas y descansos Mascarilla a partir de los 6 años, clases presenciales al menos hasta segundo de Secundaria, lavado de manos en el centro un mínimo de cinco veces al día y el cierre de los colegios solo en casos de contagios incontrolados son medidas ya conocidas que se unen a otra que ayer la ministra adelantó, la de dar autonomía a los profesores para que puedan autorizar descansos del uso de la mascarilla obligatoria en momentos determinados de apertura de ventanas.

De forma paralela, Castells se reunirá con las autonomías en la comisión delegada de la Conferencia General de Política Universitaria para asegurar una buena coordinación en el inicio del curso 2020-21. Su departamento publicó en junio un documento marco de recomendaciones sanitarias y educativas para que las universidades preparasen durante el período estival sus respectivos planes de actuación tomando en cuenta las indicaciones de cada comunidad.

Por su parte, el vicepresidente del Govern y coordinador nacional de ERC, Pere Aragonès, urgió ayer al Gobierno a aprobar un permiso retribuido para padres con hijos confinados en casa durante el curso: "Que se pongan las pilas".

la frase

quim torra "es un acto de insolidaridad contra los esfuerzos de todos"

El presidente de la Generalitat calificó así la fiesta del viernes en la Zona Franca de Barcelona a la que acudieron 160 personas y que fue desmantelada por los Mossos d'Esquadra y la Guardia Urbana.

la cifra

25.000.000

casos en el mundo. La pandemia de coronavirus ha superado ya los 25 millones de casos tras sumar en el último día otros 260.000 nuevos contagios, según el balance ofrecido ayer por la Universidad Johns Hopkins sobre los 188 países.

Por países

CHINA. La ciudad de Wuhan, en la que se detectaron los primeros contagios, proyecta estos días una imagen de normalidad que ha provocado incredulidad, celos y admiración tras meses de soportar unas estrictas medidas preventivas.

EE.UU. El comisario de la Administración de Alimentación y Medicamentos de EE.UU., Stephen Hahn, afirma que no descartan aprobar el uso de emergencia de una vacuna antes de terminar la fase 3 de ensayos.

cinco hospitales en veinte semanas

catalunya

Diseño novedoso. La Generalitat iniciará mañana la construcción de cinco hospitales "satélite", que estarán unidos a cinco grandes centros sanitarios, con un centenar de camas cada uno y un diseño pensado para atender a pacientes de covid. Estarán en funcionamiento en 20 semanas, a principios de año. Con un presupuesto global de más de 50 millones de euros, los cinco hospitales "satélite" se edificarán junto a los de Parc Sanitari Pere Virgili (Barcelona), Arnau de Vilanova (Lleida), Hospital de Bellvitge (L'Hospitalet de Llobregat), Hospital Trias i Pujol (Badalona) y Hospital Moisès Broggi (Sant Joan Despí). Su diseño es novedoso, lo han bautizado como I-Compact Covid y permite, además de construirse en el corto plazo de entre 18 y 20 semanas, convertir sus camas en UCI en tan sólo 24 horas y hacer moldeable su uso para otras epidemias u otros menesteres sanitarios cuando no sean necesarios. Son espacios anexos a los cinco hospitales, de unos 4.000 metros cuadrados, que podrán albergar un centenar de camas cada uno de ellos.