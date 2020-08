Un muerto y un herido tras estrellarse en Ourense un hidroavión luso mientras apagaba un fuego

Afecta al Parque Natural da Baixa Limia-Serra do Xurés que se registró en Lobios

Uno de los dos tripulantes del hidroavión siniestrado cuando realizaba labores de extinción en el incendio forestal registrado en el municipio ourensano de Lobios ha fallecido a causa de las lesiones sufridas.



De ello ha informado la Consellería do Medio Rural, que explica que el otro piloto sufre varios politraumatismos y ha sido evacuado a un hospital de Portugal en un helicóptero del país vecino. Al punto también se ha trasladado el helicóptero Pesca I de la Xunta.



Por su parte, la Delegación del Gobierno ha precisado que el fallecido es de origen portugués mientras que el otro piloto herido es español. Ambos formaban parte del operativo de extinción de incendios portugués que trabajaba en este incendio que afecta al Parque Natural Baixa Limia - Serra do Xurés en ambas regiones.



Aunque en un primer momento la Delegación del Gobierno informó de tres heridos --los dos pilotos y un mecánico--, fuentes del operativo consultadas por Europa Press explicaron que solo habían sido atendidas dos personas --los dos pilotos--, una información que también ha confirmado la Consellería do Medio Rural, que detalla que en el avión solo viajaban estas dos personas.



En concreto, se trata de una aeronave CL-2015 de la empresa civil Babcock, con sede en Matacán, Salamanca, a la que el gobierno de Portugal tiene alquilados tres aviones --dos operativos y uno en reserva-- en operados por Protección Civil en el aeropuerto de Castelo Branco.



Incendio en Lobios

Piden esclarecer las causas del accidente

Cada verano, en los terribles incendios que devoran los montes, las personas de servicios de extinción se juegan la vida. Hoy lamentamos un accidente en Lobios. Traslado todo mi cariño a la familia del trababajador fallecido y esperamos pronta recuperación del trabajador herido. pic.twitter.com/NrFBjnyz4C — Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) August 8, 2020

É necesario abrir unha investigación e aclarar as causas deste sinistro. É o mínimo esixíbel nun sistema democrático. — Ana Pontón (@anaponton) August 8, 2020

Atento a las informaciones sobre el accidente del hidroavión portugués que trabajaba en la extinción del incendio de #Lobios. Todo mi cariño para las familias de las víctimas y el reconocimiento de todo el Gobierno a los equipos que luchan contra los incendios forestales. #IIFF — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) August 8, 2020

El incendio en el Parque Natural da Baixa Limia-Serra do Xurés se registró a las 8,00 horas de la mañana procedente de Portugal. Según las primeras estimaciones de la Consellería de Medio Rural. En el control participan cuatro agentes, ocho brigadas, tres motobombas, nueve aviones y cinco helicópteros. El CIAE 112 Galicia ha solicitado la intervención de los servicios sanitarios, del GES de Lobios, Salvamento Aéreo y Rescate, así como de la Guardia Civil.