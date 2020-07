Sabino San Vicente: "La Euskal Encounter es mucho más que un torneo de videojuegos"

Euskaltel Fundazioa organiza una Euskal Encounter que, debido a la crisis sanitaria del covid-19, no escatimará esfuerzos para compensar la ausencia del encuentro físico

donostia – Como punto de encuentro de personas aficionadas a las nuevas tecnologías, la Euskal Encounter 28 ofrecerá durante tres días un completo programa de actividades on line.

¿Qué supone a nivel organizativo el cambio de formato?

—Este año no vamos a poder estar en el BEC presencialmente tal y como estaba previsto, pero hemos abierto el mismo número de plazas: 5.088. Además, para compensar la ausencia del encuentro físico hemos organizado un montón de actividades con el fin de fomentar la interacción entre los participantes.

¿Se plantearon suspender el evento debido a la crisis sanitaria?

—En ningún momento. La Gipuzkoa Encounter, que se celebró en pleno confinamiento, nos sirvió para planificar y reinventar esta nueva edición. Una de las conclusiones que obtuvimos fue que parte de la organización, en torno al 40%, debía estar presencialmente pilotando el evento.

Han establecido su base de operaciones en el frontón de Urretxu. ¿Por qué esa ubicación?

—La Euskal Encounter nació en Urretxu en 1994 como un punto de encuentro para programadores, grafistas y músicos. En aquella primera edición se utilizaron 25 ordenadores, por supuesto sin conexión a Internet, y es por eso que hemos colocado 25 puestos en el frontón a modo de guiño. También hemos instalado un set de televisión para retransmitir el evento al mundo a través de Twitch.

El tema principal de este año será la Inteligencia Artificial.

—A menudo nos han colgado la etiqueta de que somos un torneo de videojuegos, y no es así. De hecho, no estuvieron presentes hasta la séptima edición. La Euskal Encounter es un punto de encuentro para gente aficionada a las nuevas tecnologías, y ofrece muchísimas actividades. Por un lado están las actividades para el participante activo: competiciones, videojuegos, arte digital, etc. Y por otro, tenemos el Opengune donde se ofrecerán más de treinta charlas. Recomiendo especialmente la ponencia que ofrecerá hoy, a las 18.00 horas, Unai Elordi, investigador de Vicomtech, sobre cómo la Inteligencia Artificial nos puede ayudar a luchar contra el covid-19.