El Govern recomienda no salir de casa si no es necesario en Barcelona

La consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha anunciado este viernes medidas de contención de la pandemia de coronavirus, entre las que destaca la prohibición de reuniones de más de 10 personas en el ámbito público y privado, acudir a residencias de ancianos, y la limitación de aforo en bares y restaurantes de Barcelona, Viladecans, El Prat de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Boi de Llobregat, Cornellà, Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat, L'Hospitalet de Llobregat, Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs y Badalona (Barcelona). También ha recomendado no salir de casa si no es necesario.

En rueda de prensa desde el Palau de la Generalitat en la que también han participado la consellera de Salud, Alba Vergés, y el conseller de Interior, Miquel Buch, Budó ha concretado las nuevas medidas que tienen una duración inicial de 15 días y entre las que se cuenta pedir a la población de estas ciudades quedarse en casa y "no acudir a segundas residencias este fin de semana", aunque se trata de una recomendación y no de una obligación.

Así, la recomendación pasa por salir solo para trabajar; ir a centros de salud; cuidar de personas mayores, niños, discapacitados y dependientes; para comprar productos básicos; para comprar en establecimientos con cita previa; acudir a entidades financieras, realizar acciones judiciales o notariales, exámenes y mudanzas; practicar deporte con el núcleo de convivencia habitual; ir a huertos familiares de autoconsumo; y por causas de fuerza mayor.

Se han suspendido también las actividades culturales, de espectáculos públicos, recreativas, deportivas y de ocio nocturno que afecta a gimnasios, salas de fiestas, discotecas y cualquier otra que implique un número importante de personas que no pertenecen al mismo grupo de convivencia.

En el interior de bares y restaurantes, el aforo se limita al 50%, mientras que en las terrazas, el aforo será el resultado de aplicar la distancia de seguridad de dos metros entre mesas y también han pedido priorizar los servicios que eviten el contacto físico como el reparto a domicilio.

Los centros de trabajo públicos y privados deben adoptar medidas higiénicas, poner a disposición de los trabajadores agua y jabón o geles hidroalcohólicos, certificar el uso obligado de la mascarilla, evitar la coincidencia masiva de personas y potenciar el uso del teletrabajo.

La actividad comercial se tiene que realizar, en la medida de lo posible, sin contacto físico con los clientes y los establecimientos deberán extremar las medidas higiénicas, de prevención y de seguridad.

Las bibliotecas y museos seguirán abiertos con sujeción al plan sectorial del Plan de actuación del Procicat, así como los 'casals' y colonias de verano, que deberán cumplir con los criterios generales.

Budó ha advertido de que, si la evolución de la pandemia se mantiene, deberán tomar "medias más drásticas" por lo que ha pedido la máxima colaboración de la ciudadanía así como del mundo local para el cumplimiento de las prohibiciones.

"No queremos escatimar en recursos. Queremos evitar un segundo confinamiento de la población que tendría unos efectos devastadores en términos económicos, sanitarios y sociales", ha zanjado.



Más medidas en Lleida

En relación a Lleida, Buch ha detallado que los municipios afectados serán los de la comarca de la Noguera y algunos de la comarca del Segrià: Els Alamús, Albatàrrec, Alcanó, Alcoletge, Alfarràs, Alfés, Alguaire, Almacelles, Almatret, Almenar, Alpicat, Artesa de Lleida y Aspa.

También lo estarán Benavent de Segrià, Corbins, Gimenells i el Pla de la Font, Llardecans, Massalcoreig, Maials, Montoliu de Lleida, La Portella, Puigverd de Lleida, Rosselló, Sarroca de Lleida, Sudanell, Sunyer, Torrebesses, Torrefarrera, Torre-serona, Vilanova de Segrià, Vilanova de la Barca.

Vergés ha dicho que en estas zonas se ha producido un crecimiento de los casos, y que las medidas que se aplicarán son generalistas y fáciles de entender, pero que se deben adoptar en una zona en la que la transmisión puede ser alta: "Sabemos que, en algunas zonas, puede que no haya tantos casos y se pueden ver como injustas".