Guibert continuará al frente de la Universidad de Deusto tres años más

La Universidad de Deusto celebró el jueves la toma de posesión del rector, José María Guibert, quien renovó su cargo para los próximos tres años. Durante el acto también recibieron sus credenciales su equipo rectoral al que se incorpora el nuevo vicerrector de Estrategia Universitaria, Eduardo Ruiz Vieytez, que asumirá la responsabilidad de desarrollar la Agenda 2030. El resto de vicerrectores repite y se mantienen en sus funciones. Las primeras palabras de Guibert fueron para ubicar la universidad en el contexto de incertidumbre global.



El máximo responsable de Deusto abogó por un sistema de gobierno más "moderno" y "flexible" para la universidad. De ahí, su apuesta por redefinir la estructura, el modelo de organización y sus procesos para dar una respuesta "ágil a las nuevas necesidades". El objetivo, dijo, es buscar "un liderazgo estratégico y motivador" que vaya más allá de cada centro. En esta nueva forma de hacer, "la transformación digital tendrá su papel. No se trata solo de usar más ordenadores o de realizar en línea lo mismo que hacemos en analógico. La tecnología no es determinista, pero sí posibilita un modo distinto de trabajar y organizarnos, y de no quedarnos atrás", puntualizó.

Guibert aprovechó su intervención para presentar algunos retos que tiene la universidad por delante en "un momento que no es fácil, ya que la crisis del coronavirus ha sacudido buena parte de nuestra vida que antes llamábamos normal". Entre estos retos habló de pobreza, ecología, espiritualidad o interculturalidad.

Destacó que la principal responsabilidad de los vicerrectores es "romper procesos arcaicos fundamentados en un mero siempre se ha hecho así" y les instó a "luchar contra intereses creados, que no suman a los fines de la organización, y a tener visión para generar más y mejores colaboraciones, tanto internas como externas".

El rector afirmó que la creación del nuevo vicerrectorado de Estrategia Universitaria "va en la línea de obligarnos a todos a pensar a dónde vamos y qué buscamos". También expresó su "preocupación" por la "globalización de la superficialidad" y aseguró que unas de las principales misiones de la universidad es "aportar profundidad a las miradas al mundo".