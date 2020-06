La Diputación prevé dotar al territorio de más de 800 kilometros de bidegorris

Económico, sano, rápido y no contamina. Además de como forma de hacer deporte, son muchas las personas que utilizan la bicicleta a diario para ir a trabajar o para hacer las compras. En la actualidad en Bizkaia son 400 los kilómetros que componen la red de bidegorris y la previsión es que en los próximos años esa cifra se duplique hasta alcanzar los 800 o 900 kilómetros.

El objetivo, según explicó ayer el diputado foral de Transportes y Movilidad Sostenible, Miguel Ángel Gómez Viar, es poder dotar al territorio de carriles bicicleta para fomentar así el mayor número de desplazamientos de los usuarios que eligen este medio de transporte.

En esta línea, la institución foral ha lanzado la campaña Bidegorritu zaitez-Bidegorrízate. Con esta iniciativa pretenden fomentar la utilización de la red urbana e interurbana de bidegorris para que los usuarios puedan ir a trabajar, a estudiar o realizar cualquier desplazamiento en bici. "La bicicleta se puede utilizar cómo único medio de transporte o combinado con otros transportes públicos", explicó el diputado. La campaña ya estaba prevista con anterioridad a la pandemia del covid-19, pero ahora toma especial protagonismo ante el aumento de cicloturistas que se han lanzado a las carreteras para disfrutar de este medio de transporte.

En estos momentos, la bicicleta, tal y como indican organismos como la Organización Mundial de la Salud, el Ministerio para la Transición Ecológica o la Red de Ciudades por la bicicleta a la que recientemente se ha adherido la diputación, es el medio de transporte más sostenible, ecológico y respetuoso con el medio ambiente que "nos permite, además, desplazarnos individualmente, manteniendo la distancia de seguridad con otros usuarios", según describió Gómez Viar.

Ocio, trabajo y compras El pequeño Erik ha aprendido recientemente a andar en bicicleta. Acompañado de su madre, Estibaliz, ambos aprovecharon la mañana para realizar un recorrido por el bidegorri de la ría en Bilbao: "Es una maravilla. El crío lo ha pillado muy bien y estoy encantada porque hacemos deporte al aire libre", apuntó la madre. El buen tiempo animó ayer a que numerosas personas aprovechasen la mañana para hacer deporte y recorrer la red de bidegorris que hay en la capital vizcaina.

Lo cierto es que según afirman los usuarios, los desplazamientos en bicicleta son la mejor opción para sustituir al coche o a la moto en distancias inferiores a ocho kilómetros y Bizkaia cuenta con núcleos urbanos muy cercanos entre sí y una red superior a los 400 kilómetros. "En los desplazamientos superiores a los ocho kilómetros la bicicleta puede utilizarse de manera combinada con el transporte público colectivo como autobús, metro o tranvía", aclaró el diputado.

En la actualidad la Diputación realiza un mapa para instalar aparcabicicletas para que los usuarios puedan depositar su bici de manera segura y desde ahí tomar un segundo medio de transporte. "La idea es instalarlos en puntos estratégicos para favorecer la intermodalidad", adelantó Gómez Viar.

Estela es de Bilbao y en su caso utiliza a diario las bicicletas de préstamos del Ayuntamiento para acercase a su puesto de trabajo. "Me recorro Bilbao de un sitio a otro en bicicleta. Para mí es cómodo y rápido. Me parece un buen medio de transporte y además hago deporte", confiesa. En cambio, para María José, también de Bilbao, la bicicleta es una buena opción para ir de compras de manera cómoda. Esta cicloturista considera importante ampliar la red de bidegorris y cree que en Bilbao, zonas como Indautxu, todavía no están adaptadas a esos carriles para circular con bicis. "Te toca callejear para poder utilizarlo. La zona de la ría es espectacular para ello", comenta la mujer. Iban aprovecha sus horas de ocio para andar en bicicleta, pero también utiliza este medio de transporte para circular por la ciudad. Ayer lo hizo. Bajó de Uribarri, donde vive, y frente a la Casa Consistorial tomó una bicicleta de préstamo para acercarse hasta el Sagrado Corazón donde tuvo que hacer una gestión. "Lástima que no pueda coger la bicicleta en Uribarri. Para mí es una forma rápida y cómoda de recorrer Bilbao", explicó.

La campaña foral se verá complementado en los próximos meses con una línea de subvenciones a los ayuntamiento para que elaboren planes de movilidad urbana que contribuyan a facilitar el uso de las bicicletas por los municipios.

"Con la bici llegas antes que con el autobús; lástima que no hay de préstamo en Uribarri" Iban Bilbao

"Utilizo la bicicleta para ir todos los días al trabajo; es cómodo y económico" Estela Bilbao