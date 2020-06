Basurto abre el área de partos y surge un foco en Gipuzkoa

El pico de contagios en el hospital de Basurto se eleva ya a 37, cinco más que en la jornada del viernes. No es de extrañar el incremento de casos ya que el hospital bilbaino se ha convertido en un inmenso laboratorio donde cientos de sanitarios guardan cola para hacerse la prueba PCR (ya se han realizado 2.218) que revelará si portan el coronavirus. Y se hacen unas 800 al día. Sin embargo, el área de partos, que había sido clausurada de forma transitoria tras detectarse un positivo de coronavirus en una mujer, reabrió ayer tras no haberse identificado más casos ni en pacientes ni en profesionales. Los positivos ligados al foco del pabellón Revilla corresponden a 14 profesionales, 12 pacientes y once visitas o contactos estrechos.

Pero mientras el brote de Basurto se encuentra bajo control, Salud investiga la aparición de otro posible foco en el Hospital Aita Menni, de Arrasate, con cinco empleados aislados en sus domicilios. De esta forma, la pandemia no descansa y el rebrote de casos se ha trasladado a Gipuzkoa que hasta ahora parecía un terreno menos abonado para el virus. Así el hospital Aita Menni informó que son cinco los trabajadores que han dado positivo en covid-19 aunque todos se encuentran bien ya que son asintomáticos.

Cuatro de ellos trabajan en el área de Administración y el quinto en un piso tutelado de baja supervisión donde residen personas con enfermedad mental, también situado en Arrasate, según precisó Aita Menni. De forma preventiva, las nueve personas que se encuentran en los dos pisos tutelados han sido trasladadas a una unidad aislada del hospital con acceso independiente, donde no hay más pacientes. Y también de forma preventiva, han sido suspendidas todas las visitas al centro sanitario.

Aita Menni indicó en un comunicado que el área administrativa está ubicada "en un espacio totalmente aislado" del resto del hospital y ha sido desinfectada "adecuadamente", y añadió que parte de los empleados de ese área se encontraban en la actualidad desempeñando su labor mediante teletrabajo.

Nekane Murga destacó ayer la rapidez con la que está actuando el sistema sanitario vasco que "permite seguir estos focos de forma eficaz". En esta línea y sobre el caso del joven de Sodupe que dio positivo y que tenía una lonja juvenil, la titular de Salud explicó que se han realizado 30 pruebas PCR a sus contactos y "todos han dado negativo". Asimismo, y cuestionada por otro positivo en un centro de mayores de Orio, la consejera Murga destacó que todos los PCR realizados al personal del centro y residentes han resultado negativo, mientras que en otro caso descubierto en Eibar se ha cerrado los locales de ocio donde trabajaba y todas las pruebas que se han practicado a sus contactos han dado negativo, "por lo que no lo tenemos identificado como foco al no haber evidenciado transmisión", reveló.

Por último, reconoció que en las últimas horas se ha detectado un positivo en un profesional del centro de salud de Gazalbide, en Gasteiz. Se trata de un sanitario que iba a ser contratado y al que se le confirmó la infección. No obstante, las pruebas realizadas a todos los pacientes que atendió, a sus compañeros y a los operarios de unas obras que se están haciendo en el ambulatorio han dado negativo, por lo que se descarta también el foco. La situación en Txagorritxu permanece estable.

Pandemia

1.589 muertos

Dos nuevos fallecidos. En las últimas horas se han detectado en Euskadi 21 nuevos positivos con pruebas PCR, frente a los ocho del viernes. Además se registraron dos nuevas muertes, con lo que la cifra total de decesos alcanza los 1.589.