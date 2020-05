"Necesitamos que nos aseguren que en septiembre nos van a dejar hacer ferias y ya pondremos las medidas"

El Bilbao Exhibition Centre (BEC) reivindica su papel estratégico en la necesaria revitalización de la economía que Euskadi deberá afrontar durante los próximos meses

Bilbao – El enjambre de personas que estos días hubiera bendecido seis pabellones de BEC a la máquina herramienta ha sido suplantado por un silencio discreto que deja escuchar la ilusión y el entusiasmo de su director gerente, Xabier Basañez (Getxo, 1968), por recuperar la actividad ferial cuanto antes; y sin dejar a nadie atrás: clientes, proveedores,...

En unos días el sector de las ferias comerciales celebra a nivel mundial el Global Exhibition Day pero no sé si están para muchas celebraciones.

—Llega en un buen momento porque precisamente estamos tratando de reivindicar la importancia que tienen las ferias para la reactivación de la economía del país. La fiesta de las ferias es un buen momento para hacer de altavoz con ese objetivo: que instituciones y gobiernos utilicen las ferias como herramientas para la reactivación económica en cada uno de los sectores en que incidimos.

Además de director gerente de BEC también preside la Asociación de Ferias Españolas (AFE) y forma parte de la Junta Directiva de la UFI, la Asociación Global de Ferias. ¿Qué le cuentan sus compañeros?

—Estamos preocupados, y ocupados día y noche 7 días a la semana en dos únicas cosas. Una, que cuanto antes los gobiernos nos dejen hacer ferias. En las Fases 2 y 3 de desescalada se mencionan congresos, convenciones y reuniones pero la palabra feria no aparece. Pedimos que nos dejen hacer ferias o saber cuándo nos dejarán. Porque tampoco puede ser que nos digan mañana; necesitamos unos meses de reacción para hablar con nuestros clientes y vender nuestros productos y ferias. Que nos digan cuándo y que nos digan cuanto antes ese cuándo.

De momento, nada de nada.

—Prevemos que a partir del 1 de septiembre podremos. Es más un deseo que una realidad, pero trabajamos con ese horizonte. En Alemania se han marcado el 31 de agosto€ Y creemos que para entonces podremos tener los dispositivos establecidos para celebrar ferias con garantías.

¿Y la otra cosa que les ocupa?

—La otra, los protocolos que vamos a implantar en los recintos. Gel, mascarilla, la distancia, pago con tarjeta,€ Muchas pequeñas cosas que en un recinto de este tamaño y con la actividad que tiene pues son muchísimas pequeñas cosas. Estamos tratando de adecuar los protocolos a nivel AFE y que sean los mismos para todos.

Eso dice mucho en favor del sector.

—Los estamos trabajando junto con el Ministerio para que ese documento final sea aprobado con algo con lo que el sector está conforme. Nos hemos adelantado y hemos planteando unos protocolos que estamos a expensas de que sean aprobados. La gente está con la duda de qué hacer. ¿Inversiones en arcos que midan temperatura?, ¿cámaras?, ¿sistemas de ozono para desinfectar salas? No sabemos si todas esas medidas serán necesarias y si hacemos esa inversión igual resulta que no es suficiente para lo que el protocolo exige luego€.

Vamos, pero hay buena relación con la Administración. ¿Confían en que se agilicen los trámites?

—Estamos trabajando con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para tratar de llegar a un consenso en esos dos parámetros. El protocolo espero que la semana que viene esté; y que nos den una fecha de arranque de la parte ferial.

Pues en julio es la 'Encounter'€

—El deseo de BEC es conseguir hacer la 'Encounter' y el de Euskaltel, de momento, sigue siendo mantenerlo.

Vale.

—Es que lo peor que está pasando en nuestra actividad es la incertidumbre€. No saber si vamos a hacer ferias. ¿Cómo vamos a estar vendiendo el PIN, la de Vehículos de Ocasión, la Retroclásica o Celebra y las ferias de otoño€? ¿A quién le voy a contar que voy a hacer una feria? Necesitamos ese empujón, que nos digan cuándo para poder empezar a meter actividad. Necesitamos que nos aseguren que en septiembre nos van a dejar hacer ferias y ya pondremos las medidas para hacerlas con total seguridad.

¿Han calculado cuántas ferias han sido canceladas?

—A nivel mundial miles. En España unas doscientas. Nosotros hemos conseguido aplazar la mayoría, pero Expovacaciones hubo que cancelar.

¿Alguien recuerda un periodo tan largo de sequía en el BEC?

—Tenemos 290 días de ocupación. Esto era impensable. Pocos sectores de actividad se han quedado a cero como el nuestro. Muy pocos.

El sector turístico ha dado el año por perdido, pero ustedes se resisten€

—Yo pretendo ser optimista. Vamos a hacer alguna cosita ahora con los exámenes de HABE [junio] y la OPE de la Ertzaintza [julio]. Y algún otro evento que podamos hacer, entre ellos la Euskal Encounter.

Algo es algo€

—Igual lo que vayamos a hacer ya no es lo mismo que veníamos haciendo. Igual la Bienal [de Máquina Herramienta] no es la misma que hubiéramos hecho si el covid no hubiese existido€ Habrá que dejar más espacios, agrandar pasillos, igual vienen menos expositores porque están tocados por la crisis,€ Pero soy optimista en tratar de recuperar la normalidad.

La famosa nueva normalidad.

—Y se empieza por poco. Hace poco estábamos confinados a cal y canto y ahora se habla de turismo€ Se empieza a hablar y esa es la forma de recuperar la normalidad. Porque si te pones en formato cenizo se te cae el mundo encima. Espero que antes del verano en BEC podamos tener actividad y a la vuelta de verano sea así.

¿Qué han hecho este confinamiento para regresar a la primera línea?

—Hubo un par de semanas de adaptación para el teletrabajo. Casi nadie en este país estaba preparado. Y hablar con clientes. No es fácil tomar la decisión de aplazar la Bienal. La tomamos un 11-12 de marzo, días antes de la declaración del estado de alarma. Había que tomar contacto con cientos de clientes y expositores para contarles por qué, cómo y qué íbamos a hacer€ Un mes trabajando en rehacer al pasado. Y luego, ya pensando en futuro, planificando las ferias y los eventos que haremos. Estamos trabajando a tope, incluso para las de 2021 como Plus Industry€

Me hablaba de la Bienal y de cambiar el modelo: quizás pensar en el 5G, la realidad aumentada€

—La digitalización ya la teníamos en cuenta. Lo que sí es verdad es que el covid va a acelerarlo. Los formatos tendrán varias adaptaciones: las propias del covid como el distanciamiento; y otras influenciadas por el covid, como gente de fuera que no quiera o no pueda venir. Y ahí es donde entran todas las herramientas digitales que vamos a poner para aquellos que queriendo participar y que tienen algo que decir en la feria, no pueden estar físicamente presentes por lo que sea.

Me hablaba del protocolo€ ¿Será mucho cambio?

—Ir por la calle con mascarilla y guardar distancia con otras personas fue un cambio y ahora empieza a ser ya cuasi normal€ El cambio, una vez que está ya asumido, no nos afectará tanto. Lo único es que conlleva aumento de costes: mecanismos, conteo de personas, infrarrojos, ozono, geles y mascarillas,.... Habrá algunos costes que se puedan trasladar a los clientes y otros que no podamos repercutir a nadie y nos los tendremos que comer, lo que aumentará nuestros gastos.

Pues los chefs han pedido al Gobierno español un 'Plan Marshall' para el sector. ¿Ustedes harán lo propio?

—En esos contactos con el Ministerio hubo una petición de ayudas. Esperemos que nos vayan haciendo caso.

¿Qué tipo de ayudas?

—Además de las genéricas de financiación y de temas fiscales, queríamos poner en marcha dos tipos de ayudas que no iban dirigidas a nosotros.

¿Y eso?

—Una dirigida a organizaciones que hacen ferias, pero no son recintos para que pudieran sufragar los costes de cancelación de certámenes. Otra, que apoyase a un sector muy importante: los proveedores feriales, los que hacen los stands, las moquetas,€ un montón de gremios que normalmente son pequeñas y medianas empresas que las están pasando canutas porque seguramente no tengan músculo financiero para aguantar. Y apoyo a los expositores y visitantes.

Le dan a todos los palos, con perdón.

—No quiero apoyo para BEC, quiero que ayuden a las empresas que habitualmente venían a exponer en un certamen y que lo están pasando mal; que apoyen a esas empresas a participar en las ferias. Repito: las ferias son motor de actividad económica para esos sectores. Queremos apoyo para nuestros clientes y para nuestros proveedores, básicamente.

Hablando de dineros, ¿ alguna estimación de resultados?

—Si estamos parados desde marzo hasta septiembre, pues te has comido la mitad del año. Visto de otra forma, parte de la actividad la hemos trasladado a otoño, luego no se ha perdido todo€ Tenemos escenarios muy negativos y otros más positivos en los que la vuelta a la actividad en el último cuatrimestre permita recuperar algo de lo dejado de facturar en estos seis meses. Pero es previsible, a fecha actual, que ese resultado vaya a negativo directamente hasta en el mejor de los supuestos.

La famosa Bienal. Por lo que dice el formato será totalmente distinto€

—La apariencia visual de este año sí. Todavía no tenemos diseñado cómo porque queremos compartirlo con el sector. Lo que vamos a hacer en noviembre no será lo programado para mayo. Se reducirá en tamaño y en formato.

Lo importante es que el circuito no se rompa y los fabricantes sigan teniendo de referencia esta plaza€

—Ahí nos tenemos que retroalimentar. La feria no es tanto por BEC. El objetivo de la Bienal no es que BEC ocupe los pabellones y gane dinero. Es una herramienta para el sector, y ellos deben de considerar si interesa o no. Y en una situación dura como esta, la Bienal puede ser herramienta para salir de esta crisis. Que ellos se vean beneficiados de asistir a una feria que les traiga negocio para los siguientes meses o años.

Se reivindican como pieza clave para la reactivación.

—Ese es el objetivo único. Nosotros servimos a los sectores que trabajamos. La haremos en las condiciones para que ellos puedan asistir y la hagan rentable.

Por curiosidad mía: ¿BEC estaría preparado para transformarse en un Arca de Noé como Ifema?

—Lo bueno de los recintos feriales es que trabajamos en plazos cortos. Estamos acostumbrados a lo efímero. A montar un ferión en una semana o un concierto en horas€ Todo eso está al servicio de las instituciones y sería cuestión de darle al botón para ponernos a habilitarlo como Ifema.

Y en ese protocolo, a los conciertos ni se les espera€

—Primero van los congresos y las convenciones. En otro escenario serían las ferias, algo más complejo que los congresos pero más fácil que los conciertos. Y conciertos también espero que veamos, pero no en los formatos que estamos acostumbrados; no a corto plazo. No podremos meter en el Bizkaia Arena a 15.000 personas...

La nueva normalidad otra vez€

—Habrá que trabajar en nuevos formatos. Hay eventos que se hacían en un espacio para mil personas que no podrán hacerse porque les pedirán que haya distancia o un aforo determinado€ Iremos viendo.

¿Hasta cuándo?

—Hasta no sé cuándo. Porque espero que esto acabe algún día. Bien porque matemos al bicho o porque se descubra la vacuna y convivamos con él como con la gripe y entonces volveremos a botar en un concierto con relativa tranquilidad. No se me ocurre que nunca más haya conciertos o fiestas de Bilbao o Sanfermines€

