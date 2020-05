Las mascarillas ya son obligatorias: ¿me pueden multar si no la llevo?

Desde este jueves y hasta que concluya el estado de alarma las mascarillas serán obligatorias para los mayores de 6 años en espacios cerrados y vías públicas cuando no se pueda mantener los dos metros de distancia.



Así lo estipula el BOE publicado este miércoles por el Gobierno español, en la que quedan exentos los deportistas, niños menores de 6 años y personas con problemas respiratorios. Pero, ¿multará la policía a la gente que no cumpla con esta nueva obligación? Los primeros días las fuerzas de seguridad realizarán una "labor pedagógica".



El Ministerio del Interior ha dado instrucciones a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que informen a los ciudadanos de la obligatoriedad de cumplir con la Orden de Sanidad, "pudiendo multar a aquellos que no atiendan al requerimiento de los agentes".



Según informan fuentes de Interior, las indicaciones del departamento que dirige Grande-Marlaska se llevan a cabo en aplicación de la Orden SND/422/2020, de 19 de mayo, por la que se regulan las condiciones para el uso obligatorio de mascarilla en espacios cerrados y en público.



Asimismo, durante los primeros días, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad potenciarán la función pedagógica. De este modo, cuando los agentes tengan conocimiento de supuestos de incumplimiento de la Orden del Ministerio de Sanidad, requerirán a la persona que cometa ese incumplimiento que proceda a ponerse la mascarilla o que se retire a una zona en la que sea posible mantener la distancia de seguridad interpersonal.



Si el incumplimiento se produce en espacios cerrados de uso público o que se encuentren abiertos al público, se requerirá a la persona que abandone dicho espacio. En caso de que la persona no atienda al requerimiento, se podrá proceder a realizar una propuesta de sanción por la vía del artículo 36.6 de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, la conocida como 'ley mordaza'. En ese caso, las multas oscilará entre los 600 y 30.000 euros.





Un millón de propuestas de sanción por incumplimiento

Cómo ponerse y quitarse correctamente la mascarilla

??¿Cómo ponerse y quitarse la #mascarilla?



????Lávate las manos siempre antes y después de llevarla y ¡no te toques la cara!#EsteVirusLoParamosUnidos#Coronavirus pic.twitter.com/FWqb8s9kr8 — Ministerio de Sanidad (@sanidadgob) April 30, 2020

Este pasado lunes, tras 65 días de estado de alarma,y órdenes reguladas por el Gobierno español para prevenir el contagio de coronavirus.El número de detenidos y propuestas de sanción, no obstante, se han reducido diariamente conforme se ha ido aliviando el confinamiento y tras iniciarse el plan de desescalada.