La cuarentena de Haro es solo "vigilancia activa"

La Rioja – La delegada del Gobierno en La Rioja, María Marrodán, afirmó ayer en un acto conmemorativo del Día de la Mujer a preguntas de los periodistas, que la comunicación de la cuarentena por coronavirus a los afectados en Haro que lleva a cabo la Guardia Civil, se produce en un clima de colaboración "absoluta". Aunque no hay cuarentena como tal, sí que hay "una vigilancia activa", tal y como expresó el ministro de Sanidad, Salvador Illa, porque hay un número importante de personas aisladas en su domicilio y "se está comprobando que cumplan con esta medida".

Los Grupos de Acción Rápida de la Guardia Civil se desplegaron durante la mañana de ayer por la zona en que se concentran la mayoría de afectados en Haro para notificarles la orden de la Consejería de Salud para que realicen una cuarentena en sus domicilios.

Hasta el momento, en este municipio riojano se concentran más de treinta afectados por coronavirus, todos ellos contagiados tras acudir a un funeral en Gasteiz. Es a ellos a los que les notificaron la obligatoriedad de seguir en sus casas, ya que el incumplimiento de esta medida podría conllevar, entre otras medidas, multas de entre 3.000 y 600.000 euros, según advirtió la delegada el sábado. No obstante, Marrodán recalcó que "no hay nada más" y subrayó que "Haro no está en cuarentena" y "no hay nada que haga pensar que eso será necesario".

Lo mismo opinó el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en la rueda de prensa posterior a la reunión de seguimiento del coronavirus celebrada en el Ministerio de Sanidad. Illa reconoció que en Haro, donde hay un "número importante" de personas que están en vigilancia activa por coronavirus, se han tomado "medidas de refuerzo" para evitar la propagación, aunque subrayó que "no hay cuarentena" en la localidad. "En Haro hay un número importante de personas que están en vigilancia activa. En algunos casos se han tomado medidas de refuerzo para asegurar que se cumplen estas medidas para evitar la propagación", manifestó Illa.

Asimismo, el ministro habló con la alcaldesa de Haro, Laura Rivado, que mantiene "un contacto permanente" con el Ministerio de Sanidad "lo mismo que con las autoridades regionales", y subrayó que "no hay impedimento de entrada ni de salida de la ciudad".

Mensaje de calma Al mismo tiempo, la alcaldesa no quiso perder la oportunidad de mandar un mensaje de "calma" y transmitir a la ciudadanía "tranquilidad" porque "se están tomando todas las medidas necesarias para solventar de forma positiva esta situación".

Igualmente, la alcaldesa quiso dejar claro que "la actividad diaria en Haro es normal" y aseguró que "las autoridades sanitarias se están comunicando en tiempo real con el Ayuntamiento y la ciudadanía".

En La Rioja, según apuntó también el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, se han registrado hasta el momento un total de 55 casos positivos por coronavirus. "En La Rioja hay un único foco y todos los casos en principio están asociados a ese foco, en Haro, donde el foco está delimitado a un grupo muy concreto que ya está a priori bajo control", afirmó Simón.

Medidas extremas en el transporte. El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, anunció que el Consejo de Ministros valorará "medidas extraordinarias que tengan que ver con el transporte" por el coronavirus, aunque "sin precipitarse" y "siempre con criterios de proporcionalidad". Abalos pide que haya más seguridad en los aeropuertos, que se produzcan los menos movimientos posibles de las zonas donde hay más focos y "que haya más sensibilidad".