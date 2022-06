Otegi: "GKS tiene lo mismo que ver con Bildu que con PNV y PSOE"

EH Bildu ha tratado este jueves de desmarcarse nuevamente de los grupos de jóvenes críticos con la izquierda abertzale. Si Iker Casanova ya defendía hace unas semanas que no existe una disputa interna porque, en sentido estricto, estos jóvenes no forman parte de su sector político, Arnaldo Otegi ha recurrido a la hipérbole: "Tienen lo mismo que ver con nosotros que con el PNV o el PSOE".



En una entrevista concedida a Radio Popular-Herri Irratia, ha dicho que "los jóvenes que se encuadran en eso que se denomina GKS no tienen nada que ver con la izquierda abertzale; pero no es que lo digamos nosotros, es que lo dicen ellos". No obstante, al mismo tiempo, sí reconoció que estos grupos "solo buscan la confrontación con EH Bildu" y, además, mostró cierto conocimiento sobre su origen, al situarlo en el ámbito universitario. No parece que esa información la haya obtenido del consejero Josu Erkoreka, a quien no ha dado nunca credibilidad en este asunto. De hecho, en la entrevista ha dicho con sorna que la Ertzaintza tendrá una unidad de inteligencia que es la que le permite asegurar que son jóvenes de la izquierda abertzale.



A Otegi se le preguntó si está preocupado por la disidencia en la izquierda abertzale, y él respondió que esos jóvenes no tienen nada que ver con su sector político porque "impugnan" lo que hace Bildu. ¿En qué sentido? Dijo que tienen un problema con la pluralidad y que "son enormemente sectarios". "Ocupan espacios y expulsan a todos los que no tienen que ver con ellos", continuó, aunque situó la pugna entre GKS y el movimiento popular o la organización de txosnas en Hernani, porque es ese movimiento popular quien no quiere a estos grupos "autoritarios" que "insultan y coaccionan", según defendió. Otegi interpretó que "hay un cierto interés" en proyectar que "esto es una pelea en la izquierda abertzale": "El enemigo a batir, a desgastar, el que nunca tiene que alcanzar el Gobierno, se llama EH Bildu".



SOBERANÍA O IZQUIERDA

.@ArnaldoOtegi: «Estamos sumando gente y sumando voluntades, porque este país necesita pactos de estado vascos para hacer frente a los retos de futuro».



Necesitamos recuperar la ambición, porque en Euskal Herria podemos hacer grandes cosas para mejorar la vida de la gente. pic.twitter.com/5f6BNxloIl — EH Bildu (@ehbildu) June 23, 2022

Por otro lado, en respuesta al líder del PSE,, quien dijo que EH Bildu antepone el soberanismo a la izquierda, dijo que es una "falsedad" y que "las políticas sociales más avanzadas en Navarra y el Estado español se han hecho gracias a EH Bildu y otras fuerzas políticas", como la subida del 15% en las pensiones no contributivas. Apostó por sumar voluntades en el proyecto de la coalición.