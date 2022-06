Iñaki Echaniz, parlamentario por el interior de Iparralde

Emmanuel Macron ya no tiene mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, ya no hay diputados socialistas o conservadores en París o en Iparralde, y los cuatro escaños de Catalunya norte ya están en manos de la ultraderecha. Son algunos de los cambios que se produjeron el domingo en la segunda ronda de las elecciones legislativas. Y en Iparralde, una vez más, la sorpresa llegó desde el interior del territorio, dónde finalmente Iñaki Echaniz, el candidato de la Nueva Alianza Popular Ecologista y Social, fue designado como sucesor del diputado centrista Jean Lassalle. Tras cuatro legislaturas y veinte años en el parlamento, el bearnés, al que muchos consideran uno de los políticos más atípicos de Francia, decidió no volver a presentarse.

En la cuarte circunscripción de Pirineos Atlánticos, que engloba el interior de Lapurdi, la Baja Navarra, Zuberoa y varios valles bearneses colindantes a la zona de Lurdes, en la primera vuelta, la candidata macronista Annick Trounday fue la más votada al cosechar el 27% de las papeletas. Con tres puntos menos, Echaniz llegó en segunda posición seguido del centrista Julien Lassalle (20%), la extrema derecha y EH Bai. En la segunda ronda, tras un recuento de infarto, el candidato de izquierda, totalmente desconocido hace un mes, consiguió hacerse con el escaño por tan solo 89 votos. El primer diputado de izquierda por el interior de Iparralde reconoce que muchos de los nuevos apoyos llegaron del entorno de Lassalle y de la izquierda abertzale. Pese a que ambas fuerzas no dieran ninguna consigna de voto, el candidato de EH Bai Egoitz Urrutikoetxea anunció de forma pública que a título personal iba a votar a favor de Echaniz. El domingo, Urrutikoetxea se desplazó incluso hasta Oloron para felicitar al nuevo parlamentario, que en parte debe su elección a los abertzales que continuan desempeñando su papel de arbitro. En Iparralde también la izquierda abertzale está en posición de impedir la elección de candidatos conservadores y facilitar la designación de representantes que muestran interés para con algunas de sus reivindicaciones como la situación de los presos de ETA o la promoción de la lengua vasca.

nieto de guipuzcoanos



Iñaki Echaniz, cuya familia es natural de Azpeitia y Beasain, es concejal socialista en el ayuntamiento de Oloron Sainte-Marie desde las elecciones municipales celebradas en 2020. Tras haber trabajado durante cinco años en un centro educativo de las afueras de París, hace poco fue contratado en un colegio del Béarn, territorio en el que nació hace 28 años. Durante su infancia perdió a sus padres y luego, con tan solo 15 años, entró en política para mostrar su descontento con la reforma del sistema de jubilación. El domingo en Oloron, rodeado de amigos y allegados, no pudo contener las lágrimas al celebrar la victoria.