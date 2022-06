El rey emérito no volverá a Sanxenxo tras el rapapolvo de Zarzuela

Juan Carlos I no navegará en el barco 'Bribón' este fin de semana.

Pese a la confirmación inicial, finalmente, Juan Carlos I no se dejará ver este fin de semana en las regatas de Sanxenxo. La mediática visita que protagonizó el emérito a finales de mayo no gustó a Zarzuela ni tampoco al Gobierno español – con quienes quedaron patentes los desencuentros-, por lo que este fin de semana el emérito no navegará a bordo del barco 'Bribón' como si lo hiciera el pasado 28 y 29 de mayo.

A pesar del anuncio hecho por el alcalde de la localidad gallega, que sí confirmaba la asistencia del monarca a esta cita deportiva, fuentes cercanas a Juan Carlos apuntan ahora a un cambio de planes. Al parecer, la reunión mantenida el pasado 30 de mayo con Felipe VI en Zarzuela podría estar detrás de esta decisión.

"Explicaciones, ¿de qué?"

Tan solo han pasado diez días desde que Juan Carlos se exhibiese en Sanxenxo. Lo que algunos esperaban fuese una visita breve y discreta, pronto se convirtió en un polvorín político, mediático y con algunas declaraciones que no pasaron precisamente desepercibidas.

Sin duda, la más comentada fue cuando una periodista interpeló al emérito sobre si pensaba dar explicaciones a su hijo sobre su comportamiento. Juan Carlos I respondió con un parco "Explicaciones, ¿de qué?". Y esa frase puede considerarse la punta del iceberg de una visita que no parece vaya a volver a producirse, al menos este fin de semana.

El emérito no solo se volvió a Abu Dabi sin dar explicaciones sobre sus cuentas con Hacienda, sino que pronunció esas tres palabras - "Explicaciones, ¿de qué?"- mientras se reía por la pregunta. Imágenes como esta podrían haber motivado la cancelación del que estaba previsto fuese su segundo viaje a Galicia.