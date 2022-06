El PP sitúa los pactos con Bildu como línea roja para sumarse a los "acuerdos de país"

El secretario general del PSE, Eneko Andueza, y el presidente del PP, Carlos Iturgaiz, estaban llamados a reunirse el pasado febrero pero los populares se descolgaron alegando el acuerdo alcanzado por los socialistas con EH Bildu en Iruña de Oca. Dicho desencuentro está en el origen de la principal diferencia exhibida por ambos dirigentes tras sentarse ayer lunes por fin en la misma mesa. Mientras Andueza invitó a su homólogo del PP a sumarse a los "acuerdos de país" transversales que puedan también incluir a EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU, Iturgaiz llamó a acordar solo "entre los que somos demócratas, y no con quienes no lo son", condición que pidió aplicar tanto en Euskadi como en el resto del Estado.

El encuentro, que se enmarca en la ronda de contactos del líder del PSE con los diferentes agentes políticos, sociales y sindicales tras su designación, tuvo lugar en la sede del PP en la Gran Vía bilbaina. En el trasfondo estaba el interés del Gobierno vasco de coalición, en el que PNV y PSE tienen mayoría absoluta, de sumar a todos los partidos posibles a sus iniciativas, lo que se está viendo por ejemplo con la Ley de Educación, que fue aprobada en el Parlamento Vasco también por EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU.

El propio Eneko Andueza lo expuso claramente: "Creo que es un buen momento para lograr grandes acuerdos de país y que se dan las circunstancias para que el PP, al igual que EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU, se sumen a la labor del Gobierno para que esas leyes cuenten, no solo con el trabajo, sino también con el apoyo y respaldo del PP. A eso les hemos conminado y esperemos que en los próximos meses sea así", trasladó a los medios de comunicación en el exterior de la sede.





Eneko Andueza atiende a los medios a su salida de la reunión en la sede del PP. Foto: E. P.

El dirigente socialista argumentó que "hace más de diez años que ETA dejó las armas y eso abrió un nuevo tiempo que, con el transcurso de los acontecimientos, nos ha permitido lograr un clima de convivencia mucho mejor". Explicó que, "afortunadamente, vivimos unos tiempos en los que la convivencia está garantizada y creo que el clima político también es mucho más relajado, lo que permite llegar a acuerdos transversales con partidos tan diferentes como EH Bildu y el PP, incluso en un mismo momento, y en el Parlamento lo vemos mucho".

Inmoralidad



Pese a que, según los dos interlocutores, la reunión transcurrió "en un buen tono" y, a juicio de Andueza, la relación entre ambos se caracteriza por su "buena sintonía", sus planteamientos chocaron con una pared. Iturgaiz dijo que el PP "siempre está abierto al diálogo y a posiciones constructivas de país" pero destacó a su vez las cuestiones que separan a populares y socialistas, como su "obsesión por pactar, normalizar, blanquear" a EH Bildu, el "partido que dirigen los jefes de ETA", según su parecer.

"Creemos que es una estrategia errónea, tanto en Euskadi como en el resto de España. La verdadera geometría variable es la que se debe hacer entre los que somos demócratas, y no con quienes no lo son", añadió Iturgaiz, que aseguró que "hacer política con los enemigos de España es una verdadera inmoralidad por parte de Sánchez". Lamentó por ello que el Ejecutivo vasco haya "querido acordar desde el principio" la Ley de Educación con EH Bildu, "un partido legal, pero no democrático". "Siempre estamos dispuestos a dialogar y hablar, pero si quieren contar con nuestras posiciones y no cierran las puertas a nuestros planteamientos", apostilló.

Iturgaiz, que estuvo acompañado por la secretaria general de su partido, Laura Garrido, y del coordinador general, Borja Corominas, se refirió también a las diferencias exhibidas en la última semana en el seno del Gobierno vasco a cuenta de la plurinacionalidad. En este contexto, pidió a Andueza que haga "todos los esfuerzos para que el PNV y el lehendakari desistan definitivamente de colocar a la sociedad vasca en el precipicio al que llevaría un estatuto soberanista".

El líder del PSE, que acudió a la reunión junto al secretario de Organización, Miguel Ángel Morales, y de la secretaria de Política Institucional, Begoña Gil, afirmó por su parte que su apuesta por acuerdos transversales no implica pactos de gobierno. Tras insistir en que "nosotros estamos dispuestos a lograr acuerdos amplios", advirtió de que "no vamos a meternos en ningún tipo de aventura que ponga en riesgo nada", tras lo que puso en valor su "sentido de país".