Ayuso dice sentir "indefensión" ante la "guerra" entre Fiscalías provocada por la investigación a su hermano

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dijo hoy sentir "indefensión" en relación con la investigación sobre el contrato de las mascarillas que afecta a su hermano y apuntó que ahora existe una guerra entre la Fiscalía Europea y Fiscalía General del Estado sobre ese asunto.

"Aquí no hay nada irregular, se ha hecho todo conforme a Derecho. Ahora lo que hay es una guerra entre Fiscalías a la que es ajena la Comunidad de Madrid", declaró Díaz Ayuso a la prensa.

La presidenta madrileña denunció "sensación de indefensión, porque no sabes quién opina el qué, en qué lugar te piden qué información".

"Al estar todo correcto ya es una cuestión de que se aclaren y que nos digan cuándo acaba esto", añadió.

"Creo que lo desconoce todo el mundo. Si ahora preguntamos aquí yo creo que probablemente nadie sepamos exactamente qué pasa ni quién tiene qué información", dijo Díaz Ayuso.

La presidenta de la Comunidad aseguró desconocer los pormenores de lo que está ocurriendo entre las Fiscalías, después de que la oficina europea arremetiese hoy contra la decisión de la Fiscalía General del Estado de conservar la investigación sobre el caso del contrato de las mascarillas que afecta al hermano de la presidenta madrileña.

Según la Fiscalía Europea, la decisión no se ajusta a Derecho y haber zanjado este conflicto de competencias sin recurrir al Tribunal de Justicia de la UE supone un "desafío a la supremacía" del Derecho de la Unión Europea.

"Es todo realmente extraño, yo creo que nunca había sucedido algo así. Hay una guerra entre Fiscalías, hay un desconocimiento por completo de qué sucede", agregó la presidenta madrileña.

Díaz Ayuso explicó que siente "indefensión" porque no sabe "qué hacer".

"Lo que sé es que está todo correcto, que no hay caso y quizá como no hay caso parece que ha habido también interés en prolongarlo, en políticamente erosionar, y está creando una sensación de ensuciar, porque (....) parece que algo queda, la sospecha", señaló.

La presidenta de la Comunidad de Madrid se reunió este miércoles durante media hora con la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, y mantuvo por otra parte una reunión con los miembros el grupo del PP español en la sede de la Eurocámara.

Ni en ese encuentro ni en los que mantuvo el jueves, primer día de su visita oficial a Bruselas, nadie le preguntó por la investigación del caso de las mascarillas, aseguró.

"Es un tema en realidad que creo que la gente ni comprende ni creo que sea de tanta trascendencia", señaló.

Agregó que no sabe a qué institución elevar el asunto porque "si no es un caso de corrupción, que la Fiscalía es como lo considera, aquí no se qué hacemos hablando de ello".

"Yo no sé por qué se habla de este contrato y no de los miles y miles de contratos que ha habido a lo largo de todo el tiempo que ha durado la pandemia. Por qué este caso sí y otros no, si en este no hay nada (...) yo creo que es una guerra política para intentar desgastar", señaló.

El jueves la presidenta madrileña mantuvo reuniones en la sede de la Comisión Europea con la vicepresidenta encargada de Democracia y Demografía, Duvravka Suica; el comisario de Gestión de Crisis, Janez Lenarcic; y la comisaria de Innovación, Investigación, Cultura, Educación y Juventud, Mariya Gabriel.