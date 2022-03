El PSE reivindica "la memoria de los ausentes" en el homenaje a Juan Priede

El secretario general del PSE-EE de Gipuzkoa, José Ignacio Asensio, ha reivindicado la necesidad de preservar "la memoria de los ausentes", durante el homenaje que los socialistas han rendido al concejal en Orio Juan Priede, asesinado hace veinte años por ETA.



Asensio ha presidido el acto en el cementerio de Orio, al que han acudido Ana, Carlos y Javier, los tres hijos del edil, asesinado en un bar de Orio por dos terroristas de ETA.



Al acto han asistido también el presidente del PSE-EE de Gipuzkoa, Miguel Buen, el diputado socialista en el Congreso Odón Elorza, la portavoz del PSE en Donostia, Marisol Garmendia, y el secretario general de Gran Ciudad de San Sebastián, Enrique Ramos.





Hoy la familia socialista se ha reunido en el cementerio de #Orio para homenajear a #JuanPriede, compañero asesinado por ETA hace 20 años. Goian bego ???? pic.twitter.com/sX8dd6Zynn — José Ignacio Asensio (@asensioji) March 19, 2022



VEINTE AÑOS DEL ASESINATO

También se han acercado al camposanto de Orio el subdelegado del Gobierno, Guillermo Echenique, así como las alcaldesas de Andoain y Larraul, Maider Laínez y Maite Arana, respectivamente.José Ignacio Asensio ha asegurado que "Juan Priede fue un valiente, que defendía la pluralidad, la libertad y los valores socialistas"."Es de esas personas imprescindibles que han definido la democracia y la libertades, en los peores momentos del acoso terrorista en el País Vasco", ha subrayado.Se ha preguntado "qué hubiera sido de Orio, como ayuntamiento, si no hubiera habido una persona como Juan, que en su día dio el paso de recoger el acta de concejal, para representar las siglas del PSE y, por lo tanto,Asensio ha asegurado que, aunque han transcurrido veinte años desde que ETA asesinó a Priede, "el PSE-EE siente que todos los años tienen que estar aquí, acompañando a su familia" en el cementerio de Orio, porque "tiene una deuda con Juan Priede".Ha recordado que Priede era un hombre jubilado de 69 años que, a pesar de conocer la presión que ejercía el terrorismo sobre los concejales no nacionalistas y que estaba amenazado, "dio el paso de representar a esa parte de la sociedad no nacionalista" porque estabaPor este motivo, ha dicho, "decidió ser la voz del PSE-EE en el Ayuntamiento de Orio", un puesto que ahora desempaña su hija, Ana Priede. Por eso, "los socialistas no lo olvidaremos", ha añadido Asensio.Por último, ha dicho que con esta sencilla ofrenda floral, los socialistas también reivindican "la memoria de los ausentes, que nunca debe desaparecer porque es la esperanza de un futuro mejor, en paz y libertad"."Además reivindicando ese pasado podemos mirar al futuro y seguir la enseñanza de socialistas como Juan Priede", que "superaron el miedo" por defender la pluralidad de la sociedad vasca, ha concluido.