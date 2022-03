Alfonso Alonso pide un Congreso del PP vasco en el que se elija una nueva ejecutiva

El expresidente del PP vasco Alfonso Alonso ha pedido la celebración de un Congreso del Partido Popular vasco en el que se elija una nueva ejecutiva y se decida el proyecto que se quiere defender. En este sentido, ha mostrado su deseo de participar en el debate sobre la dirección que ha de tomar el partido.

En declaraciones al espacio '12 minutos' de ETB2, que se emitirá esta noche y del que Radio Euskadi ha ofrecido un adelanto, Alonso ha solicitado que "no se perpetúen situaciones que nacieron para ser provisionales".

"Con esto no digo si tiene que ser presidente Carlos Iturgaiz u otro presidente. Eso ya se decidirá en el proceso de ese congreso y en el mismo es muy importante, no solamente las personas que se elijan, sino también el proyecto que se quiere defender, y ahí sí me gustaría participar", ha manifestado.

Por otra parte, ha dicho entender que al presidente del PP, Pablo Casado, le cueste "digerir" lo que le ha sucedido, al intentar hacer un equipo nuevo, pero "renunciando al talento", y el proyecto finalmente "no cuajó".

Por ello, espera que el que será el nuevo presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, apueste por un equipo integrador, sin caer en la tentación del "hiperliderazgo".

"El PP no puede ser un partido de hiperliderazgos, tiene que ser un partido mucho más coral. Entonces, vamos a buscar un director de orquesta que está experimentado, que creo que es de garantía, como es Alberto Núñez Feijóo, pero él tiene la obligación de hacer un equipo", ha defendido.

El que fuera líder de los populares vascos ha achacado su salida de la vida política tras ser echado de la candidatura a Lehendakari en las últimas elecciones autonómicas vascas de 2020, al hecho de que Pablo Casado quería una "sucursal del PP en el País Vasco, no un PP vasco", y considera que ahora "lo normal" sería que se celebre un congreso del PP vasco.