El PSC urge a Aragonès a acudir a la Conferencia de Presidentes en La Palma

El PSC urgió ayer lunes al president de la Generalitat, Pere Aragonès, a que acuda a la Conferencia de Presidentes autonómicos que se celebrará este domingo en la isla de La Palma, ya que en este encuentro se abordarán consecuencias de la guerra en Ucrania, como la acogida de refugiados y sus efectos en la economía.

Fue la viceprimera secretaria de los socialistas catalanes, Lluïsa Moret, la que aseguró que "más que nunca, la silla de Catalunya no puede quedar vacía". En una rueda de prensa, aseguró que no hay excusa ni motivo que justifiquen que Aragonès no acuda a este encuentro.

La Conferencia de Presidentes estaba prevista para el 25 de febrero, pero se pospuso debido al ataque ruso a Ucrania. En ese momento, el president no tenía previsto acudir a la reunión, al considerar que no era una "herramienta útil" para los intereses de los catalanes. Una situación que ha cambiado totalmente, según la perspectiva del PSC.

Esta presión de los socialistas catalanes no sentó bien entre los partidos independentistas que forman el Govern, y la secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, sentenció que "no se dan las condiciones" para que el jefe del Govern asista al encuentro de este fin de semana en La Palma.

La compañera de partido de Aragonès opinó que se trata más de "una foto y una convocatoria para el lucimiento" del Gobierno español que no un espacio que sea útil para la ciudadanía, por lo que descartó modificar la posición de no asistir a la Conferencia de Presidentes. En su lugar, abogó por priorizar otros espacios como la Comisión Bilateral Generalitat-Estado y las comisiones sectoriales.

Chantaje de Illa



Más beligerante se mostró la vicepresidenta de Junts y diputada en el Parlament, Elsa Artadi, que acusó directamente al primer secretario del PSC, Salvador Illa, de aprovechar la crisis en Ucrania para hacer "chantaje" a Aragonès para que cambie de opinión y acuda a la Conferencia de Presidentes porque se hablará de refugiados.

"El president debe ir a reuniones donde se deciden cosas, no a reuniones protocolarias que sirven sólo para que Pedro Sánchez tenga fotos. Es lamentable que alguien que quiere hacer de líder de la oposición aproveche esta tragedia humanitaria para hacer chantaje a Aragonès", dijo.

La Generalitat está dando "una respuesta ejemplar, sin tutelas" para aportar los recursos y las infraestructuras necesarias ante la llegada de refugiados. "Es una auténtica tragedia humanitaria", advirtió, y pidió la máxima implicación de la UE y la OTAN para frenar la invasión rusa.