La Ertzaintza investiga 41 denuncias de abusos sexuales en la Iglesia

La Ertzaintza investiga 41 denuncias de posibles abusos sexuales a cargo de personas vinculadas con la Iglesia, 36 de ellos en Bizkaia y el resto en Gipuzkoa, ha explicado el consejero de Seguridad, Josu Erkoreka.

En una entrevista en Euskadi Irratia, Erkoreka ha explicado que en Araba, por el momento, la Ertzaitntza no tiene denuncias formales, "aunque esto no quiere decir que no existan", y ha resaltado que los datos cambian cada día porque llegan nuevos casos ya que algunos afectados se animan a dar pasos cuando ven que otros lo han denunciado.

Erkoreka ha subrayado que, si "alguien tiene bases solidas para hacer una denuncia" la Ertzaintza llevará a cabo las investigaciones para que posteriormente se tramiten en la Fiscalía, aunque ha reconocido que muchos casos "serán difíciles" porque "son antiguos", los responsables "han muerto o son ancianos". "Pero esto no quiere decir que no haya que hacer todos los esfuerzos", ha remarcado.

"Más allá de una realidad jurídica" las víctimas "necesitan un reconocimiento", una "compensación y una protección por parte de la sociedad", algo que "no se consigue sólo a través de una denuncia" sino que requiere de la "implicación de la Iglesia".

Preguntado por las denuncias contra el director del colegio Menesiano San José de Bermeo (Bizkaia), ha señalado que es "muy difícil decir de antemano si se puede probar o no la vinculación de una persona con un delito".

Ha indicado que "si hay muchas denuncias sobre una persona y los hechos denunciados son muy parecidos" las "razones de la lógica" también pueden hacer que sea un hecho probado, "aunque no se tenga una grabación o un documento".

En cuanto a la comisión nombrada por la Iglesia para investigar los abusos, ha señalado que ha tenido contactos con ella y ha indicado que en la CAV la Iglesia ha adoptado una "actitud muy responsable" en este asunto.

Ha remarcado que las personas que completan esa comisión están en una actitud de llevar a cabo una investigación "seria".