Blanco acusa al sector crítico de no "admitir su derrota"

La reelegida secretaria general de EA, Eba Blanco, ha opinado que con el congreso de su partido de este fin de semana "se ha cerrado el debate sobre la participación de EA en EHBildu".

Blanco era la única candidata que se presentó en el Congreso Nacional que EA celebrado este fin de semana, en el que no han participado los compromisarios del sector crítico que mantienen que Sortu ha "fagocitado" este partido dentro de EH Bildu y reclaman un perfil propio. Blanco recibió los síes de 134 de los 249 delegados llamados a votar en este cónclave, es decir el 54 %.



"Sale reforzada la dirección"

En declaraciones a Radio Euskadi, Blanco ha comentado que con este resultado "sale reforzada EA y sale reforzada la dirección, elegida democráticamente por el 54 por ciento de los compromisarios".

También la línea política: "este fin de semana se ha cerrado el debate sobre la participación de EA en EHBildu, un paso valiente y decidido. Queremos hacer una EHBildu más fuerte y más amplia, porque queremos y seremos alternativa de gobierno. Eso de que EA está fagocitada desde el 2011 es una lectura interesada. Para no influir, tampoco nos va tan mal, la situación política del 2022 es mucho mejor que la del 2011".



Acusa a los críticos de no reconocer su derrota

Blanco ha acusado al sector crítico de no reconocer su derrota: "en junioya aventuré que si ellos (los críticos) ganaban el congreso lo iban a dar por bueno, y si lo perdían iban a tratar de deslegitimarlo. Me da pena que sigan sin admitir su derrota".

Ha reconocido que el lehendakari Garaikoetxea, fundador del partido, no le ha felicitado: "No he hablado con él. Es cierto que tampoco emocionalmente tiene que sentirse bien. Siempre he hablado bien de él, me merece un tremendo respeto, pero creo que se equivocó en su día al posicionarse con una parte del partido. Es la tercera vez que sale derrotado".

En cambio, sí la ha felicitado el coordinador de EHBildu, Arnaldo Otegi.



Suspensión de militancia

Sobre la posibilidad de acercamiento con los críticos, Blanco ha recordado que "lo hemos intentado en muchas ocasiones pero ellos tenían clara su estrategia, ganar en los tribunales y los medios lo que no ganan en el partido".

Precisamente este lunes se materializa la suspensión de militancia por cuatro años de Maiorga Ramírez, el líder del sector crítico, aunque también hoy se abre un plazo de treinta días para poder recurrir esa decisión.