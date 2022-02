Lakua espera cerrar este miércoles un acuerdo definitivo para el IMV

El portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, ha reiterado hoy la esperanza en que la reunión que mantendrán este miércoles los ejecutivos de Iñigo Urkully y Pedro Sánchez sirva para "cerrar un acuerdo definitivo" en torno al Ingreso Mínimo Vital (IMV).

La ponencia técnica formada por representantes de las dos administraciones se reúne mañana para "limar" los asuntos pendientes que permitan el traspaso íntegro a Euskadi del IMV, como adelantó el pasado viernes la consejera de Gobernanza Pública, Olatz Garamendi.

Hoy Zupiria ha explicado que la actitud del Gobierno de Gasteiz en esta reunión va a ser "la misma" que ha mantenido desde que se aprobó el acuerdo para el traspaso el año 2020 y se fijó su fecha de cumplimiento para octubre de ese mismo año. Existe "el ánimo de lograr, cuanto antes, el mejor acuerdo posible", ha subrayado.

En reiteradas ocasiones miembros del Gobierno vasco han advertido de que no van a aceptar un traspaso que no sea íntegro y cuya financiación no esté basada en el sistema de Cupo.

Paralelamente a estas reuniones, el Servicio Vasco de Empleo, Lanbide, ha pedido al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) una reunión para aclarar cuestiones sobre la gestión del IMV de manera previa a su transferencia a Euskadi .

En concreto Lanbide ha pedido que se reúna la comisión de seguimiento del convenio para la encomienda de gestión de esta prestación, a la que corresponde, entre otras cuestiones, analizar y resolver los problemas de interpretación y cumplimiento que puedan plantearse.