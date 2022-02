Interior asegura que Sare no interviene en sus decisiones

Instituciones Penitenciarias aseguró ayer que el portavoz de Sare, Joseba Azkarraga, no interviene en las decisiones sobre los presos de ETA, una cuestión que depende de las juntas de tratamiento de las cárceles y la propia Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. "Nadie más interviene en ese proceso", señalan fuentes del organismo dependiente del Ministerio del Interior. Las citadas fuentes defienden su autonomía en las decisiones sobre presos, sean o no de ETA, en respuesta a lo sostenido por la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), que anunció la convocatoria de una manifestación contra lo que ve como los "siguientes pasos" del Gobierno español: reducir la condena a medio centenar de presos de ETA con una reforma legal para descontar las penas cumplidas en Francia. La presidenta de la AVT, Maite Araluce, afirmó que no tienen "ninguna duda" de que la reforma de la Ley 7/2014 de reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales penales "está encima de la mesa" del Ejecutivo, ya sea o no para este año: "Más tarde o más temprano, ya sea en esta ley o en otra, nos la intentarán colar".

Sus sospechas nacen de una supuesta conversación entre el portavoz de Sare, Joseba Azkarraga, y un preso de la organización armada, en la que se aseveraría que las gestiones para llevar a cabo esa reforma legal estaban "bastantes encaminadas". También aludió a proposiciones del PNV con este mismo propósito. Araluce desgranó por qué, a su juicio, Azkarraga "no es un cualquiera". "Es una persona que viene actuando desde 2018 como mediador e interlocutor habitual con la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, siendo el canal de comunicación entre los presos, la comisión de presos de Sortu e Instituciones penitenciarias. Esto nos fue confirmado por el propio secretario general en la última reunión con él el pasado 27 de julio", manifestó.

niegan una reforma legal

Desde Instituciones Penitenciarias reaccionaron al hecho de que se señale a Azkarraga como "mediador e interlocutor habitual" de la Secretaría General. "Los únicos actores que intervienen en la toma de decisiones sobre internos, sean o no de ETA, son las juntas de tratamiento de los centros penitenciarios y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias cuando corresponda. Nadie más". Esta misma semana la AVT y el resto de asociaciones de víctimas del terrorismo recibieron un correo electrónico de la Dirección General de Asistencia y Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, dependiente del Ministerio Interior, negando la reforma legal para adelantar la excarcelación de presos de ETA. La AVT, además, afeó que no fuese el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el que contactase con ellos.