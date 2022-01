Mas declina integrarse en el nuevo partido de Chacón

Barcelona – Artur Mas no formará parte de Centrem, la nueva marca política que impulsa la exsecretaria del PDeCAT Àngels Chacón, ni de ninguna otra formación: "Mi decisión es alejarme de los partidos y subrayar cada vez más mi perfil institucional como expresident del país". "Mientras el PDeCAT exista, seré militante, por coherencia con mi trayectoria de treinta años en CDC. Pero la decisión es no formar parte de ningún otro partido político en el futuro", afirmó en una entrevista en La Vanguardia.

El expresident también negó que vaya a presentarse a la alcaldía de Barcelona: "Otra cosa es que me gustaría mucho que Barcelona cogiera un aire diferente del que tiene, lo deseo como ciudadano barcelonés que soy, pero eso no quiere decir implicarme como político". A su vez, mantuvo que "la responsabilidad de la disgregación del mundo convergente no es solo" de los partidos que nacieron tras la disolución de Convergència, sino de todos los que participaron en él.