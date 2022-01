La Mesa del Parlamento decide si reinicia desde cero el trámite de la Ley de Memoria

El Parlamento Vasco tendrá la última palabra para decidir cómo proceder con la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Euskadi, cuya tramitación está ahora envuelta en la incertidumbre tras haber remitido por error a la Cámara una versión no definitiva. La Secretaría del Consejo de Gobierno y Relaciones con el Parlamento Vasco envió ayer a la Cámara el proyecto de ley aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado 27 de julio de 2021 tras haber cometido lo que el departamento de Autogobierno califica como un "error humano". Desde la parte técnica de la Secretaría del Consejo de Gobierno, el 15 de septiembre de 2021 se envió al Parlamento un documento que no correspondía y que no era el definitivo, en un expediente muy voluminoso. "Tras enviar el oficio al Parlamento Vasco, la Mesa de la Cámara decidirá en qué punto se retoma la tramitación del proyecto de ley", explicaron. En esa Mesa, PNV y PSE cuentan con mayoría absoluta. La próxima reunión que aparece en agenda tendría lugar el miércoles 26.

Todo este asunto parte de una queja del grupo de PP+C's, que plantea además que se inicie todo el procedimiento desde cero. Cabría la posibilidad, no obstante, de repetir simplemente el proceso de registro de las enmiendas. El proyecto que se aprobó en Consejo de Gobierno contaba también con el informe de la Comisión Asesora Jurídica de Euskadi.

El PP, crítico desde el primer momento con este proyecto, ha denunciado que el Gobierno vasco remitió el pasado mes de septiembre al Parlamento una versión incorrecta del proyecto. El parlamentario Carmelo Barrio dijo ayer que el Departamento de Gobernanza y Autogobierno remitió en septiembre a la Cámara toda la documentación relativa a esta iniciativa elaborada por la consejería de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales. Barrio señaló que su grupo se dio cuenta de que algo no cuadraba cuando comenzó el trabajo para elaborar las enmiendas a este texto, ya que el plazo para registrarlas acaba el 9 de febrero. En ese momento comprobó que los informes jurídicos adjuntos y la memoria final elaborada por el departamento de Beatriz Artolazabal no coincidían con el proyecto que llegó a la Cámara.

Además, la numeración de los artículos es distinta en algunos apartados y las memorias apuntaban que se habían suprimido artículos que sí constaban en la copia remitida, y el límite de aplicación de la ley que se recoge en el texto enviado es el Estatuto de Gernika de 1979, cuando en los informes adjuntos se habla de la Constitución de 1978.

"Los documentos demuestran una gran incongruencia, incorrecciones y desconexiones con el proyecto enviado. Se trata de un error sin precedentes y el Gobierno debería actuar", dijo Barrio, quien pidió a la Mesa de la Cámara que sea "estricta y se inicie el procedimiento desde el principio". En este sentido, fuentes del Parlamento Vasco indicaron que están a la espera de conocer el contenido de este oficio para que la Mesa decida la próxima semana cómo actuar, aunque en principio no sería necesario repetir todo el procedimiento que se ha desarrollado hasta el momento, es decir, la fase de comparecencias. Podría ser suficiente con comenzar un periodo para la presentación de enmiendas una vez se reciba el texto correcto. PP+C's, por su parte, ya ha registrado una solicitud de comparecencia para que Garamendi informe.

víctimas



Este proyecto busca la "reparación moral y la recuperación de la memoria" de los perseguidos durante la guerra civil y la dictadura. Prevé un día anual de homenaje a las víctimas del golpe militar de 1936 y la dictadura, así como un régimen sancionador que incluye multas de hasta 10.000 euros por enaltecer el franquismo.