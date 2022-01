El Gobierno vasco, sobre 'Antza': "La familia de Ordoñez tiene derecho a saber"

El consejero Cultura y Política Lingüística y portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, ha opinado que la familia del dirigente del PP asesinado por ETA en 1995 Gregorio Ordóñez "tiene derecho a saber" si el exjefe militar de la banda terrorista Mikel Albizu 'Antza' en los años 90 tuvo algo que ver en su asesinato.

Zupiria ha opinado de esta manera, en Radio Euskadi, sobre el manifiesto de un centenar de escritores vascos en el que se critica que se haya abierto en el Estado una investigación judicial sobre su presunta relación con el asesinato del también concejal del PP en el Ayuntamiento de Donostia y se reclama libertad creativa para que 'Antza' pueda desarrollar su trabajo literario como escritor.

"Yo creo que 'Antza' debe tener la libertad creativa que necesite para desarrollar su trabajo literario pero la familia de Gregorio Ordóñez tiene derecho a saber si él intervino o no en su asesinato y creo que ante unos escritores que han solicitado libertad creativa para Mikel 'Antza', está el derecho de la viuda y el hijo de Gregorio Ordóñez a conocer a qué se debió su asesinato, cómo se produjo y quién lo ordenó", ha señalado.



"No podemos blanquear nuestra historia"

Zupiria ha manifestado también su "impresión" de que con manifiestos como este o actos como la rueda de prensa del exministro del Interior en la transición, Rodolfo Martín Villa, en la que reivindicó su papel en la misma o la propuesta de EH Bildu de conceder una distinción al escritor, lingüista euskaldun y fundador de ETA, José Luis Álvarez Enparanza 'Txillardegi', "estamos asistiendo a una especie de blanqueo de algunas personas y algunas actuaciones".

"Yo creo que no podemos blanquear nuestra historia", ha sentenciado, y agregado que "en estos momentos se está produciendo el desenterramiento de fusilados en el cementerio de Begoña (Bilbao), no conseguimos aclarar lo que pasó el 3 de marzo de 1976 en Vitoria y hay toda una historia de crímenes cometidos por ETA que no se han aclarado".

"Este es el momento que estamos viviendo y creo que todos deberíamos tener otra actitud", ha enfatizado por último.