La consulta vinculante de los Juegos Olímpicos Barcelona-Pirineos se hará en primavera

La consulta "vinculante" de los Juegos Olímpicos de Invierno Barcelona-Pirineos 2030 se celebrará en la próxima primavera y la votarán los ciudadanos de las comarcas del Alto Pirineo y Arán, según anunció este viernes la consejera de presidencia de la Generalitat de Catalunya, Laura Vilagrà.

La Generalitat de Catalunya aún no ha concretado una fecha exacta a causa de la pandemia del coronavirus, pero asegura que la consulta, que será vinculante, tendrá lugar en los próximos meses. Vilagrà explicó en rueda de prensa que el gobierno catalán "se toma con mucha atención la opinión de la ciudadanía" sobre este asunto.

"Esta consulta, en la que se hará una pregunta que aún no está decidida a todas las personas mayores de 16 años del Alt Pirineu y Arán a finales de la primavera, será vinculante", agregó Vilagrà, quien confirmó que tendrán derecho a voto unas 63.000 personas de las comarcas del Vall d'Aran, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Alta Ribagorça, Alt Urgell y La Cerdanya.

Sobre el hecho de que los ciudadanos de Barcelona no participen en la votación, Vilagrà dijo que de esta manera se pretende "acercar las decisiones al territorio donde se realizarán la mayor parte de disciplinas y en Barcelona es evidente que el impacto es menor". La consejera confirmó que este mismo viernes, antes de la comparecencia, se celebró una primera reunión para configurar la candidatura.

En la misma participaron representantes de las comarcas del Alto Pirineo y Arán, además de miembros de las comarcas del Berguedà, el Solsonès y el Ripollès y sus respectivas diputaciones, así como el Ayuntamiento de Barcelona. "No se trata de configurar una candidatura para quince días. El Govern tiene una estrategia propia en temas de movilidad, conectividad, equipamientos, y desplazamiento y equilibrio territorial, queremos que estos Juegos Olímpicos sean un impulso para estas comarcas", insistió Vilagrà.

El gobierno catalán dejó claro que, en caso de ser la candidatura vencedora, los Juegos Olímpicos se abrirán a otros territorios más allá de Cataluña. "Planteamos una candidatura que pueda tener el máximo de disciplinas posibles en Catalunya, pero que también se abra a otros territorios en las disciplinas en las que nosotros no tenemos tradición. No tendría sentido hacer construcciones faraónicas para 15 días", señaló la consejera.

Vilagrà no desveló cuáles son las disciplinas que se celebrarían fuera de las comarcas del Pirineo catalán, pero avanzó que "es posible que algunas de las pruebas que no tienen tanto uso social en Cataluña se hagan en Aragón, aunque es un tema que se está trabajando y aún no está cerrado". Sobre la posible participación de Andorra en estos Juegos, manifestó que "aún no se ha hablado" con las autoridades correspondientes.

Por otro lado, la consejera destacó que "tienen que ser unos Juegos que respeten la sostenibilidad" y se comprometió a que "no haya especulación en el entorno de los Juegos Olímpicos". Este viernes, el gobierno catalán también hizo pública una encuesta realizada a más de 1.500 personas que concluye que al 73% de los catalanes les parece interesante para el Pirineo que Cataluña organice unos Juegos Olímpicos de Invierno.

También participó en la rueda de prensa la secretaria general del deporte catalán, Anna Caula, quien dijo que Cataluña "es un país 100 % deportivo y referente en la organización de grandes eventos". El propósito del gobierno catalán, según Caula, es utilizar las instalaciones que ya tiene Cataluña, modernizándolas, "para dejar un legado una vez acaben los Juegos Olímpicos".