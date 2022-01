Ortuzar alerta de que sin el IMV "se va todo al carajo" y Moncloa promete voluntad

No fue un arrebato de un día. El líder del PNV ha confirmado este jueves lo que anunciaba el burukide Koldo Mediavilla: si el Gobierno español no cumple el acuerdo para que Euskadi gestione de principio a fin el pago del Ingreso Mínimo Vital, los jeltzales romperán con Pedro Sánchez. "Se va todo al carajo", reforzó de manera categórica el máximo representante del PNV, Andoni Ortuzar, en una entrevista concedida en Radio Euskadi. Esta transferencia es la manzana de la discordia, la bomba que puede hacer saltar por los aires toda vía de colaboración con Sánchez.



Mientras el PNV lleva días lanzando el mensaje de que aceptará con deportividad un desacuerdo sobre la reforma laboral porque no forma parte del acuerdo de investidura ni existía un compromiso previo, el IMV es harina de otro costal. Se trataría del incumplimiento flagrante de un pacto firmado en 2020 en el contexto de las prórrogas de alarma, firmado también a cambio de que el PNV no enmendara a la totalidad los Presupuestos estatales de este año, y reforzado igualmente en la tramitación del proyecto del IMV. Pero el ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, "un ministro obstáculo no solo con el PNV sino con todos", no deja de presentar pretextos.





TRABAJAR SOBRE MÁS MATERIAS

"Ahora nos quieren meter de rondón que sea una cesión por diez años prorrogable. No es lo que habíamos pactado. El Gobierno vasco ya ha mandado un documento y espero que se firme sin más sorpresas. Si esto lo incumplen, se va todo al carajo", alertó.y que la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, se compromete con un traspaso sin fecha de caducidad, por un plazo indefinido.. "A la propuesta que envió el Gobierno español se le hacen unas matizaciones u observaciones técnicas en algunas cuestiones. Todo esto, después de que la ministra de Política Territorial tras la conversación con la consejera haya aceptado que la transferencia es definitiva", abundan.Este asunto volvió a estar sobre la mesa en el Senado, en la comisión de entidades locales, donde Rodríguez presentó sus planes.y hace que desesperemos cuando el punto, la coma o el plazo" impiden el acuerdo.Puso en valor su conversación con Garamendi, revelada por este periódico, y que otros gobiernos hicieron "cero" traspasos.sobre la mesa para reanimar una negociación paralizada: meteorología, gestión del litoral y fondo de protección a la meteorología. Medina valoró que haya voluntad, pero pidió que se comprometa con un IMV "íntegro y permanente".